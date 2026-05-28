Zderzyli się, jadąc hulajnogami. Śmiertelny wypadek w Kutnie

Do tragicznego zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej na terenie kutnowskiej strefy aktywności Zielona Oś. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna, poruszający się na hulajnodze elektrycznej, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze - przekazała mł. asp. Katarzyna Wasiak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Kutno. Śmiertelny wypadek, zderzyli się jadący na hulajnogach

Starszy uczestnik wypadku doznał poważnych obrażeń i w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. - Mimo udzielonej pomocy medycznej życia 52-latka nie udało się uratować - przekazała rzecznik kutnowskiej policji. Jak dodała, prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora.

RMF FM podało, że młodszy z uczestników wypadku miał założony kask na głowie, a starszy jechał bez takiej ochrony. Wcześniej - w poniedziałek, w tym samym mieście, doszło do podobnego zdarzenia. Na trasie pieszo-rowerowej miasta zderzyli się rowerzysta i użytkownik hulajnogi elektrycznej. Jeden z nich trafił do szpitala.

Hulajnogi elektryczne w ostatnich latach stały się popularnych środkiem transportu, z którego korzystają także osoby nieletnie.

- Dostrzegamy zjawisko rosnącej popularności poruszania się hulajnogami elektrycznymi i to przez coraz młodsze osoby. Ministerstwo Infrastruktury nie pozostaje wobec tego obojętne. Staramy się podążać za rozwojem technologicznym, bo prawo powinno reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego zdecydowaliśmy o obowiązku stosowania kasków ochronnych do 16. roku życia - mówił w ubiegłym roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Policja przypomina, że 3 czerwca wchodzą w życie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16. roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy innym pojazdem.