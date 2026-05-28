Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze między miejscowościami Studnica i Czertyń. 24 amerykańskich żołnierzy poruszało się ciężarówką, która kierowała się w stronę poligonu w Drawsku Pomorskim. Część z nich znajdowała się w części ładunkowej pojazdu - to właśnie oni mieli ucierpieć w wyniku przewrócenia się samochodu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia była nieostrożność kierowcy. Na prostej drodzy i przy dobrych warunkach atmosferycznych, miał nieoczekiwanie zahaczyć o pobocze.

Wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jeden w stanie ciężkim

Jak przekazał w rozmowie z Interią nieetatowy oficer prasowy szczecińskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej mjr Tomasz Zygmunt, początkowo obrażenia zadeklarowało czterech z żołnierzy jadących w części ładunkowej. - Kiedy adrenalina i emocje opadły kolejnych czterech zgłaszało dolegliwości - wyjaśnił.

Stan jednego z wojskowych określony został jako ciężki. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Gryficach. Sześciu innych trafiło do powiatowych placówek medycznych, jeden odmówił hospitalizacji. Stan siedmiu żołnierzy jest stabilny.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi na miejscu zdarzenia czynności procesowe pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.