Wraz z rozwojem technologii nadeszło zagrożenie. Niepokojące doniesienia z USA
Amerykańscy żołnierze byli namierzani przez przeciwników przy wykorzystaniu danych lokalizujących urządzenia elektroniczne - informuje agencja Reutera, podkreślając, że może to dotyczyć też wojny w Iranie. Doniesienia te sugerują, że branża adtech może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dane lokalizacyjne są zwykle używane w celach reklamowych.
Informując o sprawie, agencja powołała się na list senatora Rona Wydena. Jak przekazano, amerykańscy żołnierze mieli być namierzani przy wykorzystaniu danych lokalizujących urządzenia elektroniczne. Chodzi o "komercyjnie dostępne dane lokalizacyjne", które są zwykle używane w celach reklamowych.
W liście przekazanym Reutersowi przez senatora Wydena podkreślono, że Dowództwo Centralne USA "otrzymało wiele zgłoszeń o zagrożeniach dotyczących wykorzystywania przez przeciwnika komercyjnych danych lokalizacyjnych do celowania lub inwigilacji personelu USA na terenie działań" wojennych. Problem mógł zaistnieć także w przypadku wojny w Iranie.
Dane lokalizacyjne mogą dostarczać zarówno informacji o aktualnym położeniu amerykańskich żołnierzy, jak i pomóc ustalić ogólną strategię USA w prowadzeniu działań wojennych. Wyden ostrzegł, że nadszedł czas, aby "zacząć traktować branżę adtech (związaną z technologiami reklamowymi - red.) jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".
Dane lokalizacyjne są szeroko wykorzystywane w reklamie cyfrowej, przede wszystkim przez aplikacje mobilne na smartfonach i innych urządzeniach elektronicznych. To właśnie dzięki nim możliwe jest personalizowanie oferty oraz wyświetlanie reklam i promocji dopasowanych do konkretnego użytkownika.
Reuters podał, że amerykańscy ustawodawcy apelują o wyłączanie identyfikatorów reklamowych, ograniczenie udostępniania lokalizacji oraz odchodzenie od przeglądarki Google Chrome na urządzeniach używanych przez personel wojskowy.