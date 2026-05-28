To, że Kuba jest "w dużych tarapatach" zapowiadał w środę sekretarz stanu Marco Rubio podczas posiedzenia gabinetu. - Upadłe państwo 90 mil od naszych wybrzeży to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych - stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji.

Podobne słowa wcześniej można było usłyszeć od Donalda Trumpa, który powiedział, że USA "nie spoczną, dopóki Kuba nie odzyska wolności". Zaznaczył przy tym, że "nie będzie tolerować państwa zbuntowanego, ukrywającego wrogie zagraniczne operacje wojskowe, wywiadowcze i terrorystyczne zaledwie 90 mil od USA".

Media: USA gotowe do ataku na Kubę. Potrzebny tylko rozkaz Trumpa

Politico przypomina, że prezydent Stanów Zjednoczonych zaczął mówić o zbrojnej interwencji na wyspie, kiedy presje gospodarza i polityczna nie doprowadziły tam do upadku komunistycznego rządu. Według portalu USA są gotowe do atak natychmiast - w regionie ma rozmieszczone największe na świecie (poza Bliskim Wschodem) siły marynarki wojennej.

Atak miałby obejmować, podobnie jak w przypadku Wenezueli, pojmanie rządzących oraz uderzenia na wyznaczone cele. Armada w regionie jest nieco mniejsza niż w styczniu, gdy USA pojmały Nicolasa Maduro. Jednak grupa uderzeniowa lotniskowca USS Nimitz weszła na Karaiby w maju, wraz z kilkoma niszczycielami rakietowymi i krążownikami zdolnymi do wystrzelenia pocisków na lokalizacje na lądzie.

ZOBACZ: Kubańczycy wyszli na ulice, płoną stosy śmieci. "Stan krytyczny"

Portal zaznacza również, powołując się na dane serwisów śledzących loty, że szereg amerykańskich zaawansowanych dronów i samolotów zwiadowczych od miesięcy krążą wokół Kuby. Dodano, że do znajdujące się u wybrzeży Wirginii okręty desantowe i eskortowe USS Kearsarge przygotowują się do wypłynięcia. Jednostki mogą przewieźć 2500 tys. marines.

Politico podkreśla, że kumulacja różnorodnych sił pozwala USA na cały wachlarz operacji militarnych. Jedyne, czego potrzebuje teraz armia, by zaatakować, to rozkaz Trumpa.

Zapaść gospodarcza i kryzys humanitarny na Kubie

Na rządzonej przez komunistów Kubie pogłębia się zapaść gospodarcza i kryzys humanitarny. Na wyspie brakuje paliw, żywności i towarów pierwszej potrzeby.

Trudności z dostawami energii elektrycznej i niedobór paliw nasiliły się wraz ze wstrzymaniem w styczniu eksportu ropy naftowej na wyspę przez Wenezuelę. Wpływ na to miała amerykańska interwencja z 3 stycznia, podczas której siły USA ujęły oskarżanego o handel narkotykami wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro.

ZOBACZ: USA z propozycją dla Kuby. "Realna możliwość wyboru"

W połowie maja rząd Kuby opracował poradnik dla rodzin na wypadek zaatakowania wyspy przez wojska USA. W dokumencie dowództwo Obrony Cywilnej zaapelowało do mieszkańców Kuby o przygotowanie plecaków z żywnością i środkami higieny, a także latarką, radiem na baterie oraz lekami.

W publikacji znalazło się wskazanie potencjalnego agresora – Stanów Zjednoczonych, a także zawarte w jednym z haseł publikacji cztery etapy stawienia czoła zagrożeniu: ochrona, odparcie ataku, jego przetrwanie oraz zwycięstwo.