KE oceniła, że przedstawiony przez Temu raport dotyczący zagrożeń był zbyt ogólny i nie opierał się na konkretnych danych dotyczących sprzedaży nielegalnych produktów. Według Komisji platforma miała również zaniżać skalę problemu dotyczącego kontaktu użytkowników z niebezpiecznymi towarami.

Komisja Europejska uderza w Temu. "Popularne produkty niespełniające norm"

- Ocena ryzyka przeprowadzona przez Temu nie doszacowuje konkretnych zagrożeń, jest mało szczegółowa, nie opiera się na solidnych dowodach i nie jest kompleksowa - powiedziała wiceszefowa KE Henna Virkkunen.

ZOBACZ: Donald Trump odcina się od sprawy Epsteina. Wraca pozew na gigantyczną kwotę

Komisja przekazała, że dowody zdobyto m.in. podczas kontroli przeprowadzonej metodą "tajemniczego klienta". W dochodzeniu wykorzystywano również zgłoszenia konsumentów oraz dane służb celnych i organów nadzoru rynku.

Wśród zakazanych produktów dostępnych na Temu miały znajdować się m.in. ładowarki niespełniające norm bezpieczeństwa oraz zabawki dla dzieci zawierające niedozwolone substancje chemiczne. Część z nich miała również luźne elementy stwarzające ryzyko uduszenia.

KE wskazuje także na rolę influencerów i algorytmów

Komisja Europejska zarzuciła platformie również brak odpowiedniej analizy działania systemów rekomendacji produktów oraz współpracy z influencerami promującymi część ofert.

Według KE mogło to prowadzić do jeszcze szerszego rozpowszechniania nielegalnych produktów wśród użytkowników. Postępowanie wobec Temu rozpoczęło się w październiku 2024 roku. Komisja odrzuciła zarzuty, że kara jest zbyt wysoka, podkreślając, że uwzględniono skalę i czas trwania naruszeń.

Platforma ma czas do 28 sierpnia na przedstawienie Komisji planu działań naprawczych. Następnie dokument oceni Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych. Jeśli Temu nie zastosuje się do decyzji Komisji Europejskiej, na platformę mogą zostać nałożone kolejne kary finansowe.