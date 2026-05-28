Tramwaj stanął w ogniu. Groźny incydent w Warszawie
Niebezpieczne zdarzenie o poranku w stolicy. Jeden z tramwajów w dzielnicy Ochota stanął w ogniu. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej, ale przed przyjazdem służb udało się opanować żywią za pomocą gaśnic. Nikomu nic się nie stało.
Jak przekazał polsatnews.pl zespół prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zgłoszenie o pożarze tramwaju przy ulicy Banacha w dzielnicy Ochota wpłynęło do służb o godz. 7:11.
Pożar tramwaju w Warszawie. Interweniowała straż
Zadysponowano tam sześć zastępów straży pożarnej. Na nagraniu, które otrzymaliśmy od czytelnika widać kłęby gęstego dymu wydobywające się z pojazdu.
Po dojechaniu na miejsce strażaków okazało się, że pożar został ugaszony przed przybyciem mundurowych za pomocą gaśnic. Zapaleniu uległy elementy techniczne znajdujące się na dachu tramwaju.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeni miejsca zdarzenia. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Akcja służb trwała około godziny.