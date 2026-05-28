Jak przekazał polsatnews.pl zespół prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zgłoszenie o pożarze tramwaju przy ulicy Banacha w dzielnicy Ochota wpłynęło do służb o godz. 7:11.

Pożar tramwaju w Warszawie. Interweniowała straż

Zadysponowano tam sześć zastępów straży pożarnej. Na nagraniu, które otrzymaliśmy od czytelnika widać kłęby gęstego dymu wydobywające się z pojazdu.

Po dojechaniu na miejsce strażaków okazało się, że pożar został ugaszony przed przybyciem mundurowych za pomocą gaśnic. Zapaleniu uległy elementy techniczne znajdujące się na dachu tramwaju.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeni miejsca zdarzenia. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Akcja służb trwała około godziny.