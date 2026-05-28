W wyniku kontroli urzędowej przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarnej w suplemencie diety wspomagającym trawienie wykryto bakterie Salmonella w jednej z pięciu próbek badanego produktu.

Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, stosowanie suplementu o skażonym numerze partii może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Bakterie Salmonella w suplemencie na trawienie. GIS ostrzega przed skażoną partią

Ryzyko dla zdrowia wiąże się również z przeniesieniem bakterii na inne powierzchnie (np. dłonie) w wyniku kontaktu z produktem.

GIS podkreśla jednocześnie, że jeżeli napar został przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko zagrożenia dla zdrowia w powstałym naparze jest "istotnie ograniczone".

ZOBACZ: Pilne ostrzeżenie sanepidu. "Nie powinny się znajdować w jedzeniu"

Ostrzeżenie dotyczy produktu o następujących danych:

Nazwa: Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g)

Numer partii: L:26/062P

Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

W herbacie wykryto Salmonellę. Producent wycofał produkt ze sklepów

"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" – zaznaczył w komunikacie GIS.

ZOBACZ: Bakteria salmonelli wykryta w melisie. Jest komunikat GIS

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potencjalnej obecności bakterii, producent suplementu diety wycofał z obrotu wskazaną partię i wstrzymał dalsze dostawy z magazynu.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wykazanych nieprawidłowości prowadzą organy urzędowej kontroli żywności.