Salmonella w herbacie na trawienie. GIS wydał ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące suplementu diety, w którym mogą znajdować się bakterie Salmonelli. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie, jeśli bakterie zostaną przeniesione np. na ręce. GIS apeluje o niestosowanie suplementu.

GIS ostrzega przed suplementem diety na trawienie

W wyniku kontroli urzędowej przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarnej w suplemencie diety wspomagającym trawienie wykryto bakterie Salmonella w jednej z pięciu próbek badanego produktu.

 

Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, stosowanie suplementu o skażonym numerze partii może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Ryzyko dla zdrowia wiąże się również z przeniesieniem bakterii na inne powierzchnie (np. dłonie) w wyniku kontaktu z produktem.

 

GIS podkreśla jednocześnie, że jeżeli napar został przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko zagrożenia dla zdrowia w powstałym naparze jest "istotnie ograniczone".

 

Ostrzeżenie dotyczy produktu o następujących danych:

 

Nazwa: Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g)

 

Numer partii: L:26/062P

 

Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

 

Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" – zaznaczył w komunikacie GIS. 

 

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potencjalnej obecności bakterii, producent suplementu diety wycofał z obrotu wskazaną partię i wstrzymał dalsze dostawy z magazynu. 

 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wykazanych nieprawidłowości prowadzą organy urzędowej kontroli żywności.

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
