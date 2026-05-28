- Jestem szefem Komisji do Spraw Deregulacji. Nie narzekam na ilość pracy i ciekawą pracę. Nie chcę natomiast komentować spekulacji medialnych, których nie jestem źródłem - zaznaczył.

Jeśli potwierdzą się ustalenia RMF FM, dla Ryszarda Petru byłby to debiut w administracji rządowej. Polityk, znany dotąd przede wszystkim jako były lider partii Nowoczesna i poseł, mógłby zostać też kolejnym przedstawicielem klubu Centrum z funkcją w rządzie.

We wtorek wiceszefową Ministerstwa Sportu i Turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Klub Centrum w rządzie reprezentuje również Paulina Hennig-Kloska, która jeszcze jako polityk Polski 2050 objęła stanowisko minister klimatu i środowiska.

Klub Centrum powstał w lutym po rozłamie w Polsce 2050, kiedy przewodniczącą ugrupowania została minister rozwoju i technologii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Projekt rządu o dopłatach do emerytur dla artystów. Petru: Są duże wątpliwości

Ryszard Petru był również pytany przez Marka Tejchmana o projekt wsparcia emerytalnego dla artystów, przyjęty przez rząd i przygotowany przez resort kultury kierowany przez Martę Cienkowską, jego byłą partyjną koleżankę z Polski 2050.

- Poprosiliśmy jako klub o spotkanie z panią minister w tej sprawie - przekazał. - Są duże wątpliwości, czy powinno się to w ten sposób realizować.

- Każda grupa społeczna może potrzebować takiego wsparcia. Miałem przyjemność współtworzyć system emerytalny w latach 90., dokładnie w 1999 roku, i jego podstawowa zasada była prosta: twoja emerytura pochodzi z twoich składek. Wszelkie odstępstwa od tej reguły osłabiają system emerytalny, dlatego nie wiem, czy na tym etapie jest to najszczęśliwszy pomysł - podkreślił Petru.

Dopłaty do składek dla artystów. Tak mają działać nowe przepisy

Artyści mają zostać objęci systemem ubezpieczeń społecznych na zasadach dostosowanych do specyfiki ich pracy. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny - ich głównym beneficjentami są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach.

Projekt przewiduje wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Będzie on przyznawany na wniosek osobom, które zawodowo prowadzą działalność artystyczną i mogą udokumentować swój dorobek twórczy. Status ma obowiązywać przez pięć lat, z możliwością przedłużenia do ośmiu lat. Za jego przyznawanie ma odpowiadać Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, które powstanie po przekształceniu obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Kluczowym elementem projektu jest mechanizm dopłat do składek. Wsparcie ma być skierowane do artystów o niższych dochodach - tych, których średnie miesięczne przychody z ostatnich trzech lat nie przekraczały 125 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli około 68 tys. zł brutto rocznie.

Artyści spełniający kryteria otrzymają od państwa dopłatę do składek do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Środki mają być ewidencjonowane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane automatycznie. Dopłata będzie przysługiwać do momentu osiągnięcia progu dochodowego pozwalającego na samodzielne opłacanie składek.

Prawo do wsparcia nie będzie przyznawane bezterminowo. Ma być ustalane na dany rok i regularnie weryfikowane, tak aby dopłaty trafiały wyłącznie do osób spełniających warunki określone w ustawie.

Artyści objęci systemem zyskają także dostęp do świadczeń społecznych i zdrowotnych. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z publicznej ochrony zdrowia, świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich.