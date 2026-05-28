Rozmieszczenie dodatkowych sił zbrojnych USA w Polsce byłoby potencjalnym zapalnikiem w konflikcie między Rosją a krajami Zachodu - przekazał Reuters, cytując rzeczniczkę prasową rosyjskiego MSZ Mariję Zacharową.

Amerykańskie siły w Polsce. Rosja zaniepokojona planami

Zacharowa ostrzegła, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO poprzez amerykańskie wojska mogłoby zmusić Moskwę do "podjęcia działań odwetowych", ponieważ Polska to terytorium "dosłownie w zasięgu uderzenia" wzdłuż zachodnich granic Rosji - podał z kolei rosyjski serwis News.

ZOBACZ: Bezpieczeństwo Polski a obecność żołnierzy z USA. Najnowszy sondaż

Ponadto Kreml utrzymuje, że Rosja doświadcza ataków dronowych ze strony państw bałtyckich, które - jego zdaniem - udostępniają swoją przestrzeń powietrzną dla celów ukraińskiej armii. Zarówno rządy tych krajów, jak i Kijów kilkukrotnie temu zaprzeczali.

Donald Trump ogłosił wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.

"W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy" - napisał Trump na platformie Truth Social.

ZOBACZ: "Dotyczy każdej miejscowości w Polsce". Pierwsze umowy SAFE podpisane

Dodatkowo we wtorek przedstawiono nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność Stanów Zjednoczonych, który podkreśla znaczenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Dokument opracowany przez szefa komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów Mike'a Rogersa zachęca Pentagon do zwiększenia obecności Amerykanów na wschodniej flance NATO.