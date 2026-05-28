Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Alerty obowiązują od czwartku od godz. 1 i przestaną obowiązywać o godz. 5.30 w piątek.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

ZOBACZ: Różowe jezioro w Hiszpanii widać z kosmosu. Zdjęcia NASA zachwyciły

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3st. C, natomiast przy gruncie lokalnie do minus 2 st. C. Temperatura będzie zróżnicowana przestrzennie, a przymrozki będą miały charakter lokalny. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy obniżeń terenu" - poinformował IMGW.

Czwartkowa pogoda bez szału. IMGW przekazał najnowszą prognozę

Instytut poinformował też, jaka pogoda czeka cały kraj. W czwartek po południu i wieczorem na przeważającym obszarze Polski możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Tylko na wschodzie okresami będzie ono duże - tam wystąpią przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są także burze.

ZOBACZ: Pogoda może zepsuć święto. Na procesję Bożego Ciała warto się przygotować

Temperatura maksymalna od 15°C na obszarach podgórskich Karpat, około 19°C w centrum, do 22°C na południowym zachodzie. Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, nad północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy czekają nas przymrozki. Ostrzeżenia IMGW dla dziewięciu województw

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie na ogół małe lub bezchmurnie. Tylko na południowym wschodzie będzie ono umiarkowane i tam w godzinach wieczornych możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C w dolinach karpackich oraz 2°C, 3°C na wschodzie i miejscami w centrum do 8°C na zachodzie, tylko nad morzem od 8°C do 10°C. Lokalnie w dolinach karpackich, centrum oraz na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do około -2°C.

ZOBACZ: Ziemia zmienia swoją strukturę? Naukowcy odkryli coś niepokojącego

Wiatr na ogół słaby, tylko na wschodzie i nad morzem umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, na wybrzeżu zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.