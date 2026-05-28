Pożar lasu na Mazowszu. Trwa ewakuacja mieszkańców, premier zabrał głos

"Służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministrem MSWiA i szefami służb - na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery" - przekazał premier Donald Tusk na X.

Trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje 65 zastępów straży pożarnej, cztery dromadery i śmigłowiec Black Hawk.

 

"Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" - poinformował premier Donald Tusk.

 

 

Z powodu rozprzestrzeniającego się pożaru trwa ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim - poinformowała w TVN24 burmistrz gminy Stanisławów Kinga Sosińska.

 

Służby nie mają obecnie informacji o osobach poszkodowanych. W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów - Łochów. Ruch przekierowano na drogę wojewódzką nr 637 oraz drogi lokalne.

Ogień objął już ponad 10 hektarów lasu, a walkę z żywiołem utrudnia porywisty wiatr - przekazała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. W związku z pożarem wieczorem ma zebrać się gminny zespół zarządzania kryzysowego.

 

W akcji gaśniczej uczestniczą cztery plutony z pobliskich powiatów: mińskiego, węgrowskiego, legionowskiego i wyszkowskiego. Na miejsce zadysponowano także dwie kompanie gaśnicze: Narew i Wisła. Każda z nich liczy kilkudziesięciu strażaków i około 30 pojazdów - przekazała PAP mł. kpt. Karolina Jaworska z mazowieckiej PSP.

 

W związku z rozprzestrzeniającym się pożarem lasu urząd gminy Stanisławów zaapelował do mieszkańców o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego ciśnienia jednostkom straży pożarnej prowadzącym akcję gaśniczą.

 

"Każda kropla ma teraz ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich oraz ratowników walczących z żywiołem" - podkreśliła gmina.

 

Na profilu policji w serwisie X poinformowano, że działania gaśnicze razem ze strażakami prowadzą policyjni lotnicy, wykorzystując specjalny zbiornik na wodę, tzw. bambi bucket, o pojemności 3 tys. litrów.

