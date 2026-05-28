Porwał mężczyznę w centrum Warszawy. I schował się pod łóżeczkiem

W czwartek śródmiejska policja w Warszawie poinformowała o groźnym zdarzeniu, do którego doszło w centrum stolicy. Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej otrzymali zgłoszenie o porwaniu.

Mundurowych zawiadomił 38-latek, który przekazał, że w czasie delegacji służbowej, na którą przyjechał do Warszawy z innego województwa, postanowił w wolnym czasie wybrać się do jednego z klubów przy ulicy Mazowieckiej.

Wówczas podszedł do niego nieznajomy mężczyzna, który zaproponował mu pomoc w zamówieniu taksówki. Kiedy znalazł się w pobliżu auta nieznajomego, został wepchnięty siłą do pojazdu.

Porwanie sprzed klubu w centrum Warszawy

"Napastnik ruszył i jeździł ulicami Warszawy, po drodze szarpał i popychał 38-latka próbując zmusić go do wykonania przelewu na wskazane konto i podania kodów umożliwiających wykonanie innych transakcji finansowych" - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Jak nadmienił, agresor - widząc opór pokrzywdzonego - wyrwał mu telefon. "Podszywając się za niego napisał do żony wiadomość, że zadłużył się w kasynie i prosi o przelew kilku tysięcy złotych" - uzupełnił mundurowy.

Po nieudanej próbie wymuszenia 41-latek ukradł pokrzywdzonemu telefon komórkowy i zegarek, po czym wysadził go w miejscu oddalonym o kilka kilometrów od miejsca porwania. "Łączna suma strat wyniosła kilka tysięcy złotych. W wyniku całego zdarzenia 38-latek doznał niegroźnych potłuczeń obrażeń głowy" - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak.

Policja zatrzymała 41-latka. Próbował się ukryć pod łóżeczkiem

Policja zatrzymała 41-latka w powiecie wyszkowskimi. "Aby zmylić policjantów schował się pod dziecięcym łóżkiem" - dodał mł. sap. Pacyniak.

Mężczyzna usłyszał zarzuty za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, usiłowanie oszustwa, rozboju oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. W przeszłości był także notowany za pobicia, rozboje i kradzieże.