Pogoda może zepsuć święto. Na procesję Bożego Ciała warto się przygotować

W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto znane powszechnie jako Boże Ciało wypada 4 czerwca. Dla uczestników zaplanowanych na ten dzień procesji bardzo ważne jest ustalenie, jakiej mogą się spodziewać wtedy pogody. Bardzo możliwe, że nie wszędzie będzie ona przyjemna.

Pogoda zrobi się niestabilna. Przed nami mokre dni

Jeszcze na początku tygodnia ocieraliśmy się o upał: na zachodnich krańcach Polski temperatury przekraczały 29 st. C, do tego było słonecznie, choć burz również nie brakowało.

Warunki jednak szybko się zmieniają i w czwartek zrobi się wyraźnie chłodniej, a w najcieplejszych częściach kraju będzie niewiele powyżej 20 stopni. Kolejne dni nie będą spokojne. W wielu miejscach pojawią się deszcze i burze, które mogą się utrzymać nawet do przełomu maja i czerwca.

Wiele wskazuje na to, że również podczas procesji Bożego Ciała warto mieć pod ręką parasol - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW Pod koniec tygodnia zrobi się deszczowo burzowo we wszystkich regionach. Taka pogoda utrzyma się do pierwszych dni czerwca

Wygląda na to, że koniec miesiąca będzie mokry w praktycznie całym kraju. Ostatnie dni maja będą w wielu miejscach pochmurne i deszczowe, do tego lokalnie zagrzmi.

WXCHARTS Na początku czerwca deszczowo może być w całej Polsce, do tego trzeba liczyć się z burzami

Także na początku czerwca musimy się liczyć z intensywnymi ulewami. Powinny one osłabnąć w okolicach święta, jednak raczej nie znikną całkowicie.

Pogoda na Boże Ciało 2026 nie zachwyci. Szczególnie na północy i południu

W przyszłym tygodniu czeka nas sporo zmian w pogodzie. Przez kilka pierwszych dni czerwca przez cały nasz kraj z zachodu na wschód będą przechodzić fronty atmosferyczne.

Jeszcze w środę, dzień przed Bożym Ciałem, deszcz będzie padać w całym kraju, zaś okresami będą to intensywne opady, a we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Na szczęście zacznie się ocieplać i maksymalne temperatury zbliżą się do 26 st. C. Z podobną aurą możemy mieć do czynienia kolejnego dnia.

WXCHARTS Tuż przed Bożym Ciałem przez cały kraj przejdą fronty atmosferyczne niosące deszcze i burze

Tegoroczne Boże Ciało może być mokre w całej Polsce, choć w centrum i na zachodzie popada słabiej. Intensywniejszego deszczu można się spodziewać na północy i południowym wschodzie - tam również lokalnie mogą nadciągnąć burze.

WXCHARTS Prognoza pogody na Boże Ciało wskazuje na deszcz i burze w wielu regionach Polski

Wyraźnie lepiej prezentują się najnowsze prognozy dotyczące temperatur. Świąteczny dzień, choć nie wszędzie spokojny, powinien być bardzo ciepły, i to we wszystkich regionach.

WXCHARTS Boże Ciało będzie ciepłym dniem, z temperaturami dochodzącymi do 27 st. C

Wiele wskazuje na to, że w Boże Ciało temperatury wszędzie znacząco przekroczą próg 20 st. C. Najcieplej zrobi się na zachodzie i w centrum, gdzie na termometrach pojawią się wartości w okolicach 26-27 st. C, choć niewykluczone, że lokalnie będzie jeszcze cieplej.

IMGW Przyszły tydzień zapowiada się na bardzo ciepły. Temperatury w całym kraju wyraźnie przekroczą próg 20 st. C

Warto podkreślić, że sytuacja pogodowa może się jeszcze zmienić. Prognoza na tak odległy termin wciąż jest obarczona sporym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się wyliczenia na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne prognozy pogody.