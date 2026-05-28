Pożar lasu pod Warszawą. Słup dymu widać z kilku kilometrów

Jak informują Lasy Państwowe ogień pojawił się w pobliżu nadleśnictw w Drewnicy, Łochowej i Mińsku. W akcji gaśniczej uczestniczy 22 jednostek straży pożarnej. "Na miejscu działają też pracownicy Lasów Państwowych" - czytamy.

"Sytuacja jest groźna, wilgotność powietrza minimalna i utrzymująca się wysoka temperatura" - napisano w wydanym komunikacie.

Płoną lasy na Mazowszu. Trwa akcja gaśnicza

O akcji gaśniczej informuje także policja. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające działania w powiecie wołomińskim, w okolicach Rezerwatu Przyrody Grabicz. Policyjni lotnicy wspierają straż pożarną w powietrzu. Wykorzystywany jest specjalny zbiornik na wodę "Bambi Bucket" o pojemności 3 tys. litrów.

Do działań zaangażowany został policyjny Black Hawk.

