W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze doniesienia o kurkach. Internauci chętnie dzielą się informacjami o miejscach, ale zaznaczają, że to dopiero wschodzące, malutkie okazy.

Król letniego runa

Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius Fr.), potocznie zwany kurką, charakteryzuje się jaskrawą, żółtą barwą oraz lejkowatym kapeluszem o pofalowanych brzegach. Zamiast typowych blaszek, pod spodem posiada grube fałdy, które płynnie schodzą na twardy trzon. Zapach grzyba jest raczej owocowo-korzenny.

Kurki rosną od czerwca do października. Najchętniej zasiedlają lasy iglaste i mieszane, tworząc tzw. czarcie kręgi. Prawie nigdy nie są robaczywe. Powodem jest obecność hitinmannozy.

Gdzie chowają się majowe kurki?

Pierwszych owocników warto szukać na obrzeżach lasów i wzdłuż leśnych ścieżek (tam gleba nagrzewa się szybciej). Kurki rosną w symbiozie z sosnami, świerkami i dębami, często pod warstwą igliwia lub opadłych liści, zatem to też może być trop.

Z doniesień serwisu Grzyby.pl wynika, że pierwsze okazy pojawiły się w ostatnich dniach w trzech województwach:

śląskim (powiat Jaworzno)

łódzkim (powiat brzeziński, las bukowy)

mazowieckim (powiat sokołowski)

W większości przypadków mowa o mikro- lub nanokurkach. Są to rzecz jasna wschodzące grzyby, wobec tego większość grzybiarzy zostawia je do podrośnięcia.

"Kurki - kureczki - kurczątka - 3 stanowiska. Tam, gdzie wilgotno, tzn. grądy grabowe i gdzieniegdzie partie mieszane, ziemia zakwitła, a pośród tych wykwitów wyodrębniłem przedmiotowe kurczęciątka" - poinformował użytkownik serwisu.

Tego samego dnia kolejny grzybiarz doniósł o "sporych obszarach wychodzących ze ściółki pieprzników jadalnych". Jeszcze inny użytkownik potwierdził obecność małych kurek w dużym lesie bukowym, ale ostrzegł: "Oby jeszcze popadało i było ciepło, a może za tydzień coś więcej się pokaże".

Uwaga na fatalną pomyłkę: Lisówkę pomarańczową

Zbierając kurki, należy uważać na lisówkę pomarańczową (Hygrophoropsis aurantiaca). Z pozoru wyglądają niemal identycznie. Jej kolor jest bardziej pomarańczowy lub pomarańczowo-żółty, niż po prostu - żółty. Pod kapeluszem zamiast grubych fałd ma gęste, cienkie i wąskie blaszki. Trzon zaś jest smukły i wiotki.

Lisówka wyróżnia się też nieprzyjemnym, gorzko-kwaśnym smakiem i łykowatym miąższem. Sam grzyb pojawia się głównie jesienią, a nie latem. Z kolei kurkę można spotkać w lasach znacznie szybciej.

Lasy Państwowe co roku przestrzegają przed niebezpieczeństwem, jakie stanowią dla zdrowia niejadalne grzyby i podkreślają: "Najważniejsza zasada: nie jesteś pewien? Nie zbieraj!".

