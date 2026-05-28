Osławiony występ Bidena. Jego żona "myślała, że ma udar"
Była pierwsza dama USA Jill Biden przyznała, że podczas debaty prezydenckiej swojego męża z Donaldem Trumpem w 2024 roku była przekonana, iż Joe Biden przechodzi udar. Jak wspomniała, o czym informuje CBS News, nigdy wcześniej nie widziała go w takim stanie.
- Byłam wystraszona, bo nigdy wcześniej ani później nie widziałam Joe'a w takim stanie. Nigdy - powiedziała Jill Biden w wywiadzie dla CBS News. - Nie wiem, co się stało. Gdy to oglądałam, pomyślałam: "O Boże, ma udar". Byłam śmiertelnie tym przerażona - dodała.
Chodzi o debatę prezydencką z 2024 roku w Atlancie, podczas której Joe Biden mierzył się z Donaldem Trumpem. Ówczesny prezydent USA mówił cicho i niewyraźnie, momentami się plątał, a jego występ wywołał falę komentarzy dotyczących wieku i kondycji polityka.
Joe Biden tłumaczył się zmęczeniem po podróżach
Debata okazała się punktem zwrotnym kampanii. Biden ostatecznie wycofał się z walki o reelekcję, a kandydatką demokratów została ówczesna wiceprezydentka Kamala Harris, która przegrała później wybory z Trumpem.
Sam były już przywódca USA po debacie przekonywał, że jego słabszy występ był efektem przemęczenia. - Zdecydowałem, by kilka razy polatać po świecie tuż przed debatą (...). Nie posłuchałem mojego zespołu i później prawie zasnąłem na scenie - relacjonował.
Do sprawy odnosił się również syn byłego prezydenta, Hunter Biden. W ubiegłym roku tłumaczył, że jego ojciec miał źle wypaść podczas debaty również dlatego, że dostał tabletkę nasenną.