Jak przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, złożone zawiadomienia dotyczą uzasadnionego popełnienia przestępstwa. Chodzi o bezprawne ujawnienie treści arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualne uzyskanie informacji objętych ustawowym obowiązkiem ochrony treści.

Zakrzewski wyjaśnił, że po rozpoczęciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych, na portalu X pojawiły się pełne arkusze z zadaniami maturalnymi.

CKE reaguje na wycieki matur. Sprawa trafiła do prokuratury

To nie pierwsze zawiadomienie do prokuratury dotyczące tegorocznych matur. Wcześniej dyrektor CKE zgłaszał do warszawskiej prokuratury sprawę wycieku zdjęć arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz arkusza z chemii.

Jak dodał Zakrzewski, kilkunastu osobom, które wniosły telefon na salę podczas matury z języka polskiego i kilkunastu, które korzystały z niego podczas matury z matematyki, unieważniono egzamin.

Wniesienie przez maturzystę na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z niego skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu dojrzałości. Ponadto, osoba, której egzamin unieważniono, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Wyjątkiem jest tu jednak urządzenie wyposażone w aplikację mobilną, która monitoruje stan zdrowia ucznia, np. mierzy ciśnienie czy poziom glukozy we krwi. Chęć skorzystania z niego podczas egzaminu musi być jednak wcześniej zgłoszona przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Wnieśli na salę egzaminacyjną telefony. Mogą zdawać dopiero po roku

W 2025 roku 244 osobom unieważniono egzamin maturalny. 72 z nich wniosło lub korzystało z telefonu na sali egzaminacyjnej, 105 osób przyłapano na "ściąganiu", a jedna osoba zakłóciła przebieg egzaminu.

W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono również egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.