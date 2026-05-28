Odławianie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Jest komunikat

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformowała, że od 21 do 27 maja odłowiła osiem niedźwiedzi na terenie dwóch bieszczadzkich gmin - Solina i Baligród.

Czterem samcom i trzem samicom założone zostały obroże telemetryczne, które umożliwiają dokładne śledzenie ich aktywności. W przypadku jednego młodego niedźwiedzia zastosowano jedynie chip, ze względu na jego rozmiary.

"Podczas akcji udało się nam odłowić dwie młodociane samice z Wołkowyi, które powodowały konflikty na terenach zamieszkałych. Zostały one relokowane do odległych kompleksów leśnych" - czytamy.

Podkarpacie. Incydenty z udziałem niedźwiedzi

Pułapki zostały zamontowane także w okolicach miejscowości Płonna, ale tam nie udało się odłowić żadnego niedźwiedzia. W ostatnich tygodniach w tym rejonie dochodziło do ataków niedźwiedzi.

Władze gminy Bukowsko poinformowały 6 maja o kolejnym ataku niedźwiedzia, do którego doszło zaledwie 10 kilometrów od miejscowości Płonna, gdzie kilka dni wcześniej w wyniku ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta.

Tym razem zwierzę miało zaatakować dwóch rolników. Informacji zaprzeczała jednak policja, która przekazała, że niedźwiedź faktycznie był, jednak nie doszło do ataku.

Bukowsko. Niedźwiedź zaatakował 58-latkę, kobieta zmarła

Pod koniec kwietnia w kompleksie leśnym na terenie gminy Bukowsko niedźwiedź zaatakował 58-latkę, która wraz z synem szukała tam zrzutów poroża. Około godziny 10.30 mężczyzna otrzymał od matki telefon z informacją, że atakuje ją niedźwiedź.

Mimo niezwłocznego powiadomienia służb ratunkowych, w wyniku rozległych obrażeń głowy kobieta zmarła. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Według wstępnej oceny przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie silny wiatr mógł sprawić, że zwierzę nie usłyszało ani nie wyczuło zbliżającej się kobiety, co doprowadziło do agresji.