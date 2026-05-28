Bucza - położona nieopodal Kijowa - to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Rosjanie okupowali Buczę przez 33 dni, od 27 lutego do 31 marca 2022 r. Według Biura Prezydenta Ukrainy w tym czasie zginęło 561 cywilów, a wśród nich dzieci.

Przedstawiciele Katowic i Buczy w 2022 r. podpisali deklarację o współpracy, która skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej i wsparciu społecznym. Organizacja wakacji dla dzieci z dotkniętego wojną miasta jest jednym z jej elementów.

Rada Miasta Katowice podczas czwartkowej sesji zgodziła się na sfinansowanie wakacji dla dzieci z Buczy i ich opiekunów. Za zagłosowało 27 z 28 radnych. W głosowaniu udziału nie wziął radny Leszek Piechota z Prawa i Sprawiedliwości.

"Tym dzieciom zabrano dzieciństwo". Spięcie w Radzie Miasta Katowice

Przed głosowaniem Piechota wnioskował o zdjęcie projektu uchwały ws. sfinansowania wakacji dla dzieci z Buczy i ich opiekunów z porządku obrad. Argumentował, że dzień wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA", co ocenił za skandaliczne ze względu na udział Ukraińskiej Powstańczej Armii w zbrodniach na Polakach (m.in. rzezi wołyńskiej).

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Łukasz Borkowski (Koalicja Obywatelska) kilkukrotnie skomentował, że wniosek Leszka Piechoty jest żenujący. - To wstyd - podkreślił.

- Szanowny panie radny, jesteśmy przerażeni. Uderza pan w dzieci, które żyją w strefie wojny, w ciągłym zagrożeniu życia i zdrowia. To, co pan robi, jest oburzające, odrażające i haniebne. Tym dzieciom zabrano dzieciństwo, a pan chce im teraz jeszcze zabrać tydzień normalnych wakacji. Nigdy nie słyszałem na tej sali bardziej żenującego wystąpienia - powiedział Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic.

Radny Piotr Pietrasz (PiS) stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy podlega dyskusji na poziomie rządowym, a nie samorządowym. W jego ocenie nie powinna być powodem do nieudzielenia wsparcia dzieciom z Buczy.

Wyjątkowa inicjatywa Katowic. Dzieci z Buczy czeka tydzień wakacji nad Bałtykiem

Dzieci z Buczy wraz z opiekunami pojadą latem do ośrodka harcerskiego w Krynicy Morskiej. To baza Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach. Spędzą tam ponad tydzień. Organizacją zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Na ten cel zostanie przeznaczone 80 tys. zł.

Katowicki samorząd poinformował, że przygotowuje się również do akcji "Lato w mieście", czyli organizacji letnich atrakcji dla dzieci i młodzieży w mieście. Zamierza przeznaczyć na ten cel prawie cztery mln zł. Oferta ma obejmować m.in. półkolonie, wycieczki, warsztaty oraz zajęcia sportowe, naukowe czy kreatywne.

W 2025 r. z akcji "Lato w mieście" w Katowicach skorzystało ok. 5,4 tys. dzieci i młodzieży.