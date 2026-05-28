Niższe stawki VAT oraz akcyzy na paliwa będą obowiązywały przynajmniej do połowy czerwca. Rozporządzenia w tej sprawie zostały opublikowane w czwartek w Dzienniku Ustaw.

To dwie nowelizacje wcześniejszych rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Przed nowelizacją obniżone ceny paliw miały obowiązywać do końca maja.

Obniżka cen paliw do połowy czerwca. Wydano nowe rozporządzenie

Zgodnie z rządowym programem "CPN" stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy zmniejszono o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego. Jest to najniższy poziom dopuszczony przez Unię Europejską.

W ramach CPN minister energii ustala ceny maksymalne dwóch rodzajów benzyn oraz oleju napędowego. Poza tym stosowane są obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa.

W okresie od 31 marca do 25 maja Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała 9037 stacji benzynowych, aby sprawdzić, czy stosują się one do nowych przepisów. Jak wynika z analizy KAS, nieprawidłowości w tej sprawie stwierdzono w 539 miejscach.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że po wszczęciu postępowania organ KAS jest "zobowiązany do zapewnienia stronie czynnego udziału w tym postępowaniu, w tym możliwości przedstawienia stanowiska, dowodów i wyjaśnień". Po przeprowadzeniu postępowania KAS podejmuje decyzję, w której rozstrzyga o nałożeniu kary pieniężnej na dany podmiot.

Jak wynika z najnowszych danych, do tej pory żadnej stacji w ten sposób nie ukarano.