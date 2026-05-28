Jak podał dziennikarz portalu Barak Ravid, wstępne porozumienie ("memorandum of understanding") dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu.

"Prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję" - podał portal, powołując się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego.

Tymczasem w nocy z środy na czwartek doszło do drugich w ostatnich dniach wzajemnych ostrzałów. USA zaatakowały irańską bazę, zastrzegając, że było to uderzenie w samoobronie wymierzone w stwarzające zagrożenie drony tego państwa - przekazała agencja Reutera. Iran poinformował, że w odpowiedzi uderzył w jedną z amerykańskich baz.

W czwartek amerykańskie ministerstwo finansów ogłosiło nałożenie sankcji na nowo utworzony irański urząd, który ma kontrolować ruch przez cieśninę Ormuz i pobierać za niego opłaty. Resort ostrzegł, że restrykcje mogą również dotknąć wszystkich, którzy współpracują z tą instytucją.

Irański Urząd ds. Cieśniny Zatoki Perskiej (PGSA) został utworzony na początku maja. Instytucja ma kontrolować ruch przez Ormuz i pobierać za niego opłaty, które mogą sięgać nawet 2 mln dolarów za jeden statek - napisała agencja AP.

W środę Donald Trump przekonywał, że "Iran jest bardzo zdeterminowany, bardzo chce zawrzeć porozumienie". Jak przyznał, Biały Dom nie jest zadowolony z braku porozumienia, "ale będzie". Zasugerował też, że jeśli pokój nie zostanie osiągnięty, Stany Zjednoczone będą musiały "dokończyć robotę".

Głos w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie zabrał też sekretarz stanu USA Marco Rubio. Jak wskazał podczas posiedzenia rządu, Trumpowi bardzo zależy na tym, by osiągnąć cele w Iranie poprzez negocjacje. Zapewnił też, że wszystko jest na dobrej drodze ku temu. - Myślę, że nastąpiły pewne postępy - mówił.

Współpracownik prezydenta USA stwierdził też, że "w najbliższych godzinach i dniach" będzie wiadomo, czy porozumienie z Iranem jest możliwe.