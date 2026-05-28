Nowe ceny maksymalne paliw. Komunikat ministra energii

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki.

Natomiast w czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł. Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen - 31 marca - litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Ceny maksymalne paliw. Obwieszczenia ministra energii

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Zgodnie z przepisami resort energii podaje takie komunikaty codziennie w dni robocze. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do jednego miliona zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak ustalana jest cena maksymalna paliw?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.