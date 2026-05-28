Znalezisko odkryto 22 maja podczas wykopów prowadzonych pod instalację oświetlenia ulicznego. Dzwon znajdował się w poboczu drogi gminnej w pobliżu jednej z posesji. Jak poinformował Urząd Gminy Werbkowice, historyczny obiekt został wydobyty w całości, a roboty budowlane w miejscu odkrycia czasowo wstrzymano.

Według lokalnych przekazów dzwony z dawnej cerkwi w Hostynnem miały zostać zdjęte i ukryte. Wstępne ustalenia wskazują, że mogło do tego dojść w różnym czasie: około 1915 roku, w okresie I wojny światowej, w latach międzywojennych podczas likwidacji cerkwi lub w czasie II wojny światowej.

Konserwatorzy sprawdzili miejsce odkrycia dzwonu. Wykonano go z mosiądzu

26 maja przeprowadzono oględziny miejsca odnalezienia dzwonu z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pracowników gminy i inspektora nadzoru. Jak przekazano, podczas kontroli nie odnaleziono innych zabytków ani obiektów archeologicznych.

Dzwon został odlany z mosiądzu, a jego serce wykonano z żelaza. Obiekt ma 43 centymetry średnicy i 41 centymetrów wysokości. Zachował się w całości, bez pęknięć. Górną część zdobi motyw roślinny. Do czasu decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znalezisko pozostanie zdeponowane w Urzędzie Gminy Werbkowice. Po zabezpieczeniu dzwonu roboty drogowe zostaną wznowione.

Gmina chce wyeksponować historyczny dzwon. Apeluje do mieszkańców

Samorząd zapowiedziały, że w przyszłości chciałyby wyeksponować odnaleziony obiekt w planowanym Centrum Zarządzania Kryzysowego Werbkowice, tak aby był dostępny dla mieszkańców i odwiedzających. Władze gminy zwróciły się również do mieszkańców z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących historii dzwonu i dawnej cerkwi w Hostynnem.

"Jeśli ktoś z Państwa posiada informacje, rodzinne przekazy lub historie związane z dawną cerkwią w Hostynnem albo samym dzwonem, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Werbkowice z Panią Beatą Stempień-Weremczuk, zajmującą się ochroną zabytków w naszym urzędzie" - przekazano w komunikacie.