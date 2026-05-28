Pożar został wykryty o godz. 13.30 przez kamerę zamontowaną na leśnej wieży - relacjonował podczas wieczornego briefingu nadleśniczy Piotr Serafin.

Ogień pojawił się najpierw na gruntach prywatnych. - To są grunty szóstej klasy, które jeszcze niedawno były uprawiane - wskazał nadleśniczy. Jak dodał, przez bardzo silny wiatr pożar zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać.

- Ogień przeniósł się następnie na korony drzew i w tym momencie bardzo szybko zaczął się rozprzestrzeniać w kierunku gruntów Lasów Państwowych, w tej części nadleśnictwa to są zdecydowanej większości zalesienia powojenne, sosna - powiedział.

Na razie nie wiadomo, jak duży obszar objął pożar, ale nadleśniczy nie wyklucza, że może być to nawet kilkadziesiąt hektarów.

Ogromny pożar lasu na Mazowszu. Nadleśniczy: To mógł być podpalacz

Serafin ocenił również, że okoliczności pojawienia się ognia mogą wskazywać na podpalenie.

Nadleśniczy wyjaśnił, że kamera leśna wychwyciła początkowo jeden słup dymu. Z relacji załogi samolotu, który nadleciał na miejsce i dokonał pierwszego zrzutu wody, wynikało jednak, że przed frontem pożaru pojawiło się kolejne zarzewie ognia. Ono również szybko zaczęło się rozprzestrzeniać. - Z tego powodu możemy sądzić, że było to podpalenie - wskazał Serafin.

Nadleśniczy zauważył, że w niedzielę w tej samej okolicy, również na terenie prywatnym, doszło już do pożarów. Miały one jednak znacznie mniejszą skalę i zostały szybko ugaszone.

Jak dodał, biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz wcześniejsze przypadki podpaleń w tym rejonie, wiele wskazuje na to, że także tym razem ogień mógł zostać podłożony. - Wszystko wskazuje na to, że też tutaj mogliśmy mieć do czynienia z podpalaczem - powiedział.