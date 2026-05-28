Nie tylko NFZ wysyła do sanatorium. Jest korzystniejsza oferta

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2025 roku z leczenia stacjonarnego w polskich uzdrowiskach skorzystało 786,7 tys. kuracjuszy. Zdecydowana większość - 453,4 tys. osób - była dofinansowana przez NFZ. Z programu ZUS skorzystało natomiast 21,7 tys. osób, o 17,2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Turnus z NFZ i ZUS. Jakie są główne różnice?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym NFZ trwa 21 dni (w przypadku osób dorosłych) lub 27 dni (dzieci). Wyjazd nie jest w pełni refundowany. Kuracjusz dopłaca za zakwaterowanie i wyżywienie według stawek obowiązujących od 1 maja do 30 września 2026 r.:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł

pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł

pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł

Najtaniej wychodzą pokoje wieloosobowe: z węzłem 14,80 zł, w studiu 13,60 zł, bez węzła - 11,90 zł za dobę. Trzeba też dodatkowo liczyć się z opłatą klimatyczną czy usługami dodatkowymi. Stawki są niższe w sezonie od 1 października do 30 kwietnia. Warto dodać, że pobyt w sanatorium NFZ nie oznacza zwolnienia lekarskiego, więc pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy.

Na tym tle turnus z ZUS wygląda inaczej. Trwa 24 dni i jest dla ubezpieczonego całkowicie bezpłatny. Zakład pokrywa koszty rehabilitacji, zakwaterowania, wyżywienia oraz zwraca koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Na czas pobytu lekarz wystawia zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji pracownik nie traci ani dnia urlopu. Turnus wypełniony jest ćwiczeniami, konsultacjami oraz zabiegami.

Kto może skorzystać z sanatorium refundowanego przez ZUS?

Nie każdy może wybrać się do sanatorium refundowanego przez ZUS. Zakład finansuje rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej, czyli programu, który ma pomóc ubezpieczonemu odzyskać sprawność i wrócić do pracy, zanim konieczne będzie długotrwałe pobieranie świadczeń z tytułu niezdolności. Warunek jest jeden: rehabilitacja musi dawać realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy.

Z programu mogą więc skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS (pracujące i odprowadzające składki), pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, a także pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja lecznicza ZUS nie jest dostępna dla dzieci, emerytów (wyjątkiem są seniorzy aktywni zawodowo i podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym), ani osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną na stałe.

Jakie schorzenia można leczyć podczas pobytu refundowanego przez ZUS?

W systemie stacjonarnym (całodobowy pobyt w ośrodku) można skorzystać z rehabilitacji schorzeń:

narządu ruchu

układu krążenia

układu oddechowego

psychosomatycznych

onkologicznych

narządu głosu

ośrodkowego układu nerwowego

Od 2025 r. ZUS rozszerzył program o rehabilitację powypadkową i neurologiczną. W przypadku usług świadczonych ambulatoryjnie (a więc wymagających codziennego dojeżdżania na zabiegi) możliwe jest leczenie schorzeń narządu ruchu i układu krążenia.

Co zrobić, żeby skorzystać?

Aby wyjechać na leczenie refundowane przez ZUS, należy skompletować wniosek o rehabilitację (formularz PR-4) i dokumentację medyczną. Wniosek wypełnia lekarz prowadzący. Gotowe dokumenty składa się w dowolnym oddziale ZUS osobiście, pocztą lub elektronicznie (jeśli wysyła je lekarz).

"ZUS rozpatrzy twój wniosek jak najszybciej. Otrzymasz informację o terminie badania u lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik może też wydać orzeczenie na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Jeśli zdecyduje, że potrzebujesz rehabilitacji - dostaniesz skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego. Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą lub pismo o odmowie skierowania otrzymasz pocztą" - informuje rządowy serwis informacyjny.

