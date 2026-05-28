Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), która jest jednym z organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, ostrzega, że globalna średnia temperatura może osiągnąć rekordowy poziom w latach 2026-2030, bijąc rekord z 2024 roku. Szanse na to wynoszą 86 proc.

Najgorętszy rok w historii pomiarów? Może nastać już wkrótce

Niewykluczone, że już przyszły rok będzie najgorętszym w historii pomiarów. - Na koniec 2026 roku przewiduje się El Niño, co zwiększa szanse, że kolejny rok, 2027, będzie rokiem rekordowym - powiedział dr Leon Hermanson, jeden z autorów raportu przygotowanego przez brytyjskie Met Office (odpowiednik naszego IMGW) na zlecenie WMO.

El Niño to zjawisko klimatyczne charakteryzujące się długotrwałym ociepleniem powierzchniowych wód Oceanu Spokojnego w strefie równikowej. Skutkiem jest zaburzenie globalnych wzorców pogodowych, wywołując ekstremalne zjawiska, jak susze czy ulewy.

Wzrost globalnej średniej temperatury. Grozi podniesieniem poziomu mórz

WMO oszacowało, że istnieje 91 proc. szans, iż globalna średnia temperatura przy powierzchni w latach 2026-2030 wrośnie o więcej niż 1,5 st. C powyżej wzorca przyjętego w latach 1850-1900. Jak zauważa światowa organizacja Health Policy Watch, z każdym wzrostem temperatury o pół stopnia poziom mórz podnosi się, co zagraża mieszkańcom nisko położonych terenów.

Również temperatury w regionie arktycznym mają pozostawać wyższe niż średnia światowa. "Temperatury arktyczne w ciągu kolejnych pięciu długich zim na półkuli północnej (listopad-marzec) mają być o 2,8 st. C wyższe niż średnia dla lat 1991-2020. To ponad trzy i pół razy więcej niż globalna anomalia średniej temperatury w tym samym okresie" - podała Health Policy Watch.