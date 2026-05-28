Kreml ostrzega przed ponownym uderzeniem na Kijów. "W każdej chwili"
Mamy wszystko co trzeba, by uderzyć w Kijów - powiedział sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu. Jak wskazał, kolejne uderzenie w stolicę Ukrainy może nastąpić "w każdej chwili". Zasugerował, że poprzedni atak był ostrzeżeniem przed tym, "jak silny może być cios".
Były minister obrony Rosji zwrócił się do dziennikarzy podczas konferencji prasowej, która odbyła się w ramach Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa. Szojgu przekonywał, że żadna armia na świecie nie może się równać z Rosjanami pod względem gotowości i wyposażenia.
Stwierdził też, że działania wojska skupiają się na uderzeniach w obiekty związane z produkcją broni w Ukrainie. - Gdy tylko pojawiają się takie przedsięwzięcia, nasze siły zbrojne oczywiście uderzają w te ośrodki, w te punkty, gdzie widzimy i obserwujemy produkcję amunicji - mówił.
Szojgu skomentował też zmasowany atak na Kijów, do którego doszło kilka dni temu i zagroził, że może się on powtórzyć. - Ostrzegaliśmy, jaką siłę może mieć atak i pokazaliśmy to też. Mamy wszystko, co trzeba - przekonywał, dodając, że jeśli ktoś myśli, że Rosji kończą się zapasy broni, jest w błędzie.
- To (kolejny atak - red.) może się zdarzyć w każdej chwili. A potem, gdy uznamy, że reakcja powinna być taka, o której wielokrotnie mówiliśmy, odpowiemy na akt terrorystyczny, który doprowadził do śmierci naszych bardzo młodych ludzi - powiedział sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.
Szojgu wskazał też, że ostrzeżenia skierowane do dyplomatów obcych państw znajdujących się w Kijowie są uzasadnione. - Ostrzegamy przed wszelkimi działaniami z wyprzedzeniem (...) zrobiono to w sposób poważny i celowy - mówił.
Zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy. Zginęły dwie osoby
Zmasowany atak na Kijów, do którego doszło w nocy z 24 na 25 maja okazał się jednym z najpotężniejszych rosyjskich uderzeń na stolicę Ukrainy od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w 2022 r. Ostrzał rakietowy i dronowy doprowadził do spustoszenia w mieście.
Ukraińska Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że zginęły dwie osoby, a 87 innych zostało rannych. Wśród poszkodowanych było troje dzieci.
Noc wcześniej Rosja zaatakowała też oddaloną o około 80-90 km od Kijowa Białą Cerkiew z użyciem rakiety balistycznej Oriesznik. Została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim na południowym zachodzie Rosji.Czytaj więcej