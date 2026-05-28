Były minister obrony Rosji zwrócił się do dziennikarzy podczas konferencji prasowej, która odbyła się w ramach Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa. Szojgu przekonywał, że żadna armia na świecie nie może się równać z Rosjanami pod względem gotowości i wyposażenia.

Stwierdził też, że działania wojska skupiają się na uderzeniach w obiekty związane z produkcją broni w Ukrainie. - Gdy tylko pojawiają się takie przedsięwzięcia, nasze siły zbrojne oczywiście uderzają w te ośrodki, w te punkty, gdzie widzimy i obserwujemy produkcję amunicji - mówił.

Kolejny atak na Kijów "w każdej chwili" Kreml ostrzega

Szojgu skomentował też zmasowany atak na Kijów, do którego doszło kilka dni temu i zagroził, że może się on powtórzyć. - Ostrzegaliśmy, jaką siłę może mieć atak i pokazaliśmy to też. Mamy wszystko, co trzeba - przekonywał, dodając, że jeśli ktoś myśli, że Rosji kończą się zapasy broni, jest w błędzie.

- To (kolejny atak - red.) może się zdarzyć w każdej chwili. A potem, gdy uznamy, że reakcja powinna być taka, o której wielokrotnie mówiliśmy, odpowiemy na akt terrorystyczny, który doprowadził do śmierci naszych bardzo młodych ludzi - powiedział sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Rosja ostrzega ws. żołnierzy USA w Polsce. Grozi odwetem i eskalacją konfliktu

Szojgu wskazał też, że ostrzeżenia skierowane do dyplomatów obcych państw znajdujących się w Kijowie są uzasadnione. - Ostrzegamy przed wszelkimi działaniami z wyprzedzeniem (...) zrobiono to w sposób poważny i celowy - mówił.

Zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy. Zginęły dwie osoby

Zmasowany atak na Kijów, do którego doszło w nocy z 24 na 25 maja okazał się jednym z najpotężniejszych rosyjskich uderzeń na stolicę Ukrainy od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w 2022 r. Ostrzał rakietowy i dronowy doprowadził do spustoszenia w mieście.

Ukraińska Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że zginęły dwie osoby, a 87 innych zostało rannych. Wśród poszkodowanych było troje dzieci.

ZOBACZ: Będzie drugi pogrzeb Bandery? Ukraińcy chcą sprowadzić prochy

Noc wcześniej Rosja zaatakowała też oddaloną o około 80-90 km od Kijowa Białą Cerkiew z użyciem rakiety balistycznej Oriesznik. Została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim na południowym zachodzie Rosji.