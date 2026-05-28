Gorąco w cieśninie Ormuz. Cztery statki handlowe ostrzelane
Wojska irańskie ostrzelały w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia ze stroną irańską - poinformowała w czwartek irańska telewizja państwowa Irib. "Statki były ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia" - stwierdzono w komunikacie.
Według wpisu zamieszczonego przez Irib na komunikatorze Telegram, statki próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej "bez uzgodnienia z (irańskimi) siłami bezpieczeństwa".
Salwy w kierunku statków. Były ostrzeżone
Incydent wydarzył się ok. godz. 00.35 czasu lokalnego (22.35 czasu polskiego). W komunikacie nie podano, jakiego typu były te statki, ani ich bandery.
Iran zapowiada, że cieśnina Ormuz, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę zapoczątkowaną atakiem sił amerykańskich i izraelskich.
Atak USA i Izraela na Iran. Blokada cieśniny Ormuz
Iran zablokował cieśninę Ormuz w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki na ten kraj, rozpoczęte 28 lutego. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia, a Ormuz pozostaje jednym z kluczowych punktów spornych.
Przed wybuchem wojny przez cieśninę transportowano 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Blokada Ormuzu doprowadziła do wzrostu cen tych surowców.Czytaj więcej