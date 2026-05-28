Jak przekazał polsatnews.pl mł. kpt. Jakub Pietrzak, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do strażaków w czwartek około godzimy 9:30. Wówczas zostali oni zadysponowani do miejscowości Aleksandria, gdzie około 60-letni mężczyzna spadł z dużej wysokości.

- Na miejsce skierowano trzy zastępy - opisywał mł. kpt. Pietrzak, dodając, że kiedy strażacy przybyli na miejsce, byli już tam ratownicy medyczni. Ostatecznie poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Działania strażaków skupiały się przede wszystkim na "zabezpieczaniu lądowania i odlotu" śmigłowca LPR-u.

Wójt doglądał prac remontowych, doszło do wypadku. Dramat nieopodal Kalisza

Doniesienia lokalnych mediów mówią o tym, że wypadkowi uległ wójt gminy Brzeziny w powiecie kaliskim, który w trakcie kontroli postępu prac remontowych wpadł przez dziurę w stropie do środka budynku byłej szkoły.

Informację o tym, że w zdarzeniu brał udział właśnie wójt, potwierdził na antenie Radia Poznań starosta kaliski, Jan Adam Kłysz.

- Mam takie potwierdzenie z Urzędu Gminy, że doszło do wypadku w miejscowości Aleksandria, w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonowała szkoła. Ten obiekt jest w tej chwili remontowany. Pan wójt najprawdopodobniej doglądał tej inwestycji, jak każdy z nas, który dogląda szczegółowo każdej roboty budowlanej - zdradził Kłysz.

- Nie znam szczegółów, ale wiem, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedział.