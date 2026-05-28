Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 11,76 proc. ugrupowanie zanotowało jednak spadek o 1,3 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej nad progiem

Do Sejmu dostałaby się również Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 9,32 proc. ankietowanych. Formacja zanotowała spadek o 1,9 pkt proc.

Nad progiem wyborczym znalazła się także Nowa Lewica z wynikiem 5,20 proc. To spadek o 0,8 pkt proc. Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast:

Partia Razem - 3,51 proc.

- 3,51 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe - 2,39 proc.

- 2,39 proc. Polska 2050 - 1,90 proc.

Według wyliczeń OGB taki wynik przełożyłby się na:

214 mandatów dla KO,

mandatów dla KO, 143 dla PiS,

dla PiS, 53 dla Konfederacji,

dla Konfederacji, 43 dla Konfederacji Korony Polskiej,

dla Konfederacji Korony Polskiej, 7 dla Nowej Lewicy.

Słabe wyniki koalicjantów problemem dla rządu

Podobne wnioski płyną także z wcześniejszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Choć prowadzenie utrzymywała w nim KO, układ mandatów mógłby okazać się problematyczny dla obecnego obozu rządzącego.

W badaniu KO uzyskała 30,9 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 proc. Na Konfederację chciało głosować 12,5 proc. respondentów, a na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,8 proc.

Sondaż pokazał jednocześnie słabe notowania aktualnych koalicjantów rządu. PSL mogło liczyć na 3,9 proc. poparcia, a Polska 2050 na 2,1 proc. Oba ugrupowania znalazły się pod progiem wyborczym.