Nowy sondaż partyjny. Taki układ sił może być problemem po wyborach

Polska

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,89 proc. - wynika z nowego sondażu OGB. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, a sejmowe podium zamknęłaby Konfederacja.

Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że KO odnotowała wzrost poparcia o 2 pkt proc. względem poprzedniego badania pracowni. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 27,03 proc., poprawiając wynik o 0,4 pkt proc.

 

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 11,76 proc. ugrupowanie zanotowało jednak spadek o 1,3 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej nad progiem

Do Sejmu dostałaby się również Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 9,32 proc. ankietowanych. Formacja zanotowała spadek o 1,9 pkt proc.

 

Nad progiem wyborczym znalazła się także Nowa Lewica z wynikiem 5,20 proc. To spadek o 0,8 pkt proc. Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast:

  • Partia Razem - 3,51 proc.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe - 2,39 proc.
  • Polska 2050 - 1,90 proc.

Według wyliczeń OGB taki wynik przełożyłby się na:

  • 214 mandatów dla KO,
  • 143 dla PiS,
  • 53 dla Konfederacji,
  • 43 dla Konfederacji Korony Polskiej,
  • 7 dla Nowej Lewicy.

Słabe wyniki koalicjantów problemem dla rządu

Podobne wnioski płyną także z wcześniejszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Choć prowadzenie utrzymywała w nim KO, układ mandatów mógłby okazać się problematyczny dla obecnego obozu rządzącego.

 

W badaniu KO uzyskała 30,9 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 proc. Na Konfederację chciało głosować 12,5 proc. respondentów, a na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,8 proc.

 

Sondaż pokazał jednocześnie słabe notowania aktualnych koalicjantów rządu. PSL mogło liczyć na 3,9 proc. poparcia, a Polska 2050 na 2,1 proc. Oba ugrupowania znalazły się pod progiem wyborczym.

