Podpisane umowy finansowane z programu SAFE dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Podpisano je obecności m.in. premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie.

Pierwsze umowy SAFE z podpisem. Tusk: Możemy mówić o dziejowej chwili

- Wszyscy ciężko pracowaliśmy na tym, żeby dzisiaj móc powiedzieć: tak, ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane - powiedział premier Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że z programu będzie korzystało ponad 10 000 polskich firm. - Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 mld na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko, to jest coś absolutnie bezprecedensowego i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj - dodał.

- Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. (...) Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne, że dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła: wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny - podkreślił premier.

Szef MON: SAFE dotyczy każdej miejscowości w Polsce

Szef MON podkreślał z kolei, że program SAFE "dotyczy każdej miejscowości w Polsce, każdej Polki, każdego Polaka". - On jest dla nas wszystkich, dla bezpieczeństwa państwa polskiego, dla siły wschodniej flanki NATO, dla bezpiecznej granicy Unii Europejskiej- dodał, przypomniając, że to Polska była pomysłodawcą projektu.

- Pan premier zaproponował innowacje w Unii Europejskiej. Czujemy, że Unia się musi zmieniać. Unia musi brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. I nikt lepiej jak Polska tego nie rozumie. I nikt lepiej jak Polska nie przeanalizował i nie przedstawił rozwiązania, które wdraża możliwość budowy autentycznie wielkiej, bezpiecznej Polski, a przez to wielkiej, bezpiecznej Europy - nadmienił Kosiniak-Kamysz.

Wskazał, iż gdyby nie SAFE, nie starczyłoby pieniędzy dla cyberwojsk. - Te potrzeby były od dawna. Zgłaszali je nasi żołnierze, zgłaszał je dowódca, pan generał Molenda, który za chwilę będzie nas reprezentował jako najważniejszy cyberżołnierz w strukturach NATO w Norfolk - podkreślił wicepremier.

Pierwsze podpisane w czwartek umowy obejmują dostawy dla potrzeb Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni postkwantowego szyfratora IP od firmy Enigma sp. z o.o., systemu kryptograficznego wysokiego zaufania od Krypton Polska sp. z o.o., systemu bezpiecznej wymiany danych od Filbico sp. z o.o. oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa od firmy Media sp. z o.o

8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych ok. 40 umów w ramach programu SAFE.