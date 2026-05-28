Sprawa dotyczy artykułu z lipca 2025 roku. Wówczas dziennik "Wall Street Journal" opisał wątek kartki urodzinowej, jaką Donald Trump miał wysłać Jeffreyowi Epsteinowi w 2003 roku. Zdaniem gazety tekst życzeń wpisano w obrys roznegliżowanej kobiety, a podpis obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych znalazł się na wysokości jej miejsc intymnych.

Liścik do Epsteina miał się kończyć słowami: "Wszystkiego najlepszego - i niech każdy dzień będzie kolejną wspaniałą tajemnicą".

Trump twierdzi, że kartka z życzeniami jest fałszywa. W najnowszym pozwie, który został wniesiony w środę, opisano, że dziennik "Wall Street Journal" nadszarpnął jego reputację, publikując wspomniany artykuł. W związku z rzekomym zniesławieniem prezydent USA domaga się odszkodowania w wysokości co najmniej 10 miliardów dolarów.

Zarzuty skierowano m.in. wobec: autorów tekstu, redakcji "Wall Street Journal", wydawcy Dow Jones & Company, a także emerytowanego szefa News Corp., Ruperta Murdocha. Jak opisuje "The Independent", zdaniem prawników Trumpa pozwani "nie dołączyli listu" ani rzekomego rysunku.

Dodatkowo mieli oni nie przedstawić dostatecznych dowodów, że autorem wiadomości do Epsteina był Trump. Nie wytłumaczyli też, w jaki sposób uzyskali wgląd w jej treść. "Te niedociągnięcia wynikają z faktu, że nie istnieje żaden autentyczny list ani rysunek" - wskazano w pozwie, dodając, że cała historia została "zmyślona", aby "oczernić" Trumpa.

Pierwsza wersja pozwu została w kwietniu odrzucona przez sąd. Sędzia Darrin Gayles argumentował, że pozew "nawet nie zbliżył się" do spełnienia standardów prawnych wymaganych w sprawach o zniesławienie osób publicznych. Amerykańskie prawo zapewnia mediom specjalną ochronę. W przypadku wejścia na ścieżkę sądową to powód musi udowodnić, że redakcja opublikowała materiał, mając świadomość, że jego treść jest fałszywa.



Epstein, zdyskredytowany finansista i przestępca, zmarł w celi więziennej w Nowym Jorku w 2019 roku. Policja rozpoczęła dochodzenie w jego sprawie jeszcze w 2005 roku, kiedy na jaw wyszło, że miał on wykorzystać 14-latkę. Z czasem pojawiły się informacje o wielu kolejnych osobach, które padły jego ofiarą.

W 2006 roku Epstein trafił do aresztu. Dwa lata później przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy więzienia. Zakład karny opuścił wcześniej, bo w 2009 roku. W kolejnych latach na jaw wyszło, że miał on dopuszczać się handlu ludźmi i oferować dziewczynki innym milionerom. Proces w jego sprawie miał się rozpocząć w 2020 roku, jednak wcześniej Epstein zmarł.