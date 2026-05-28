W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. To święto ruchome, które obchodzi się dokładnie 60 dni po Wielkanocy. W tym roku przypada na 4 czerwca 2026 r.

Msza czy procesja? Co tak naprawdę nakazuje Kościół w Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, powszechnie nazywana Bożym Ciałem, zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego, należy do świąt nakazanych.

Oznacza to, że prawo kościelne nakłada na wszystkich wiernych formalny obowiązek uczestnictwa we mszy świętej tego dnia.

Świadome i dobrowolne opuszczenie eucharystii bez ważnej przyczyny (np. choroba czy opieka nad chorym) jest uznawane przez teologię katolicką za grzech ciężki.

Kodeks Prawa Kanonicznego nie zawiera natomiast żadnego zapisu nakładającego obowiązek udziału w procesji. Procesja jest dobrowolna. Nieobecność na niej nie jest grzechem. Kościół zachęca do udziału jako publicznej manifestacji wiary, jednak wyraźnie oddziela ten element od obowiązku mszalnego.

Od objawień do tradycji. Historia Bożego Ciała

Ustanowienie Bożego Ciała wiąże się bezpośrednio z XIII-wiecznymi objawieniami św. Julianny z Cornillon w Belgii. W wizjach ukazywał się jej księżyc z czarną plamą. Zinterpretowano to jako brak w kalendarzu liturgicznym święta, które jest dedykowane samej eucharystii.

Oficjalnie dla całego Kościoła wprowadził je papież Urban IV w 1264 r. Impulsem był cud eucharystyczny we włoskiej Bolsenie, gdzie z hostii zaczęła sączyć się krew. Zakrwawiony korporał do dziś przechowywany jest w katedrze w pobliskim Orvieto.

Zgodnie z informacjami opracowanymi przez serwis Dzieje, na ziemiach polskich uroczystość pojawiła się już w 1320 r. Jako pierwszy wprowadził ją biskup Nanker w diecezji krakowskiej.

