Do wypadku doszło ok. godz. 7:30 na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Dworcową w Płocku. Jak relacjonowała w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Monika Jakubowska z lokalnej komendy, 54-letni kierowca samochodu ciężarowego marki Daf skręcał w prawo.

ZOBACZ: Wjechał na autostradę pod prąd. Tragiczny wypadek na A1

W tym samym czasie przejazd rowerowy pokonywała 12-latka. Dziewczynka przejeżdżała na zielonym świetle.

12-latka jechała do szkoły, zdarzył się wypadek. Tragedia w Płocku

12-letnia rowerzystka została potrącona przez samochód. Po wypadku natychmiast trafiła do szpitala. Niestety, mimo otrzymanej pomocy, obrażenia, jakie odniosło dziecko, okazały się zbyt poważne. - Dziewczynka zmarła w szpitalu - powiedziała podkom. Jakubowska.

ZOBACZ: Tramwaj stanął w ogniu. Groźny incydent w Warszawie

Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura. Obecnie wiadomo, że 54-latek był trzeźwy i posiadał ważne uprawnienia do kierowania. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie on przesłuchany.