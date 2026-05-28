12-latka jechała na rowerze, potrąciła ją ciężarówka. Tragiczny poranek w Płocku

Zginęła 12-latka, która przejeżdżała przez przejazd rowerowy - potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Dziewczynka prawdopodobnie jechała rowerem do szkoły. Po drodze została potrącona przez samochód ciężarowy.

Płock. Nie żyje 12-latka potrącona przez ciężarówkę

Do wypadku doszło ok. godz. 7:30 na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Dworcową w Płocku. Jak relacjonowała w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Monika Jakubowska z lokalnej komendy, 54-letni kierowca samochodu ciężarowego marki Daf skręcał w prawo.

 

W tym samym czasie przejazd rowerowy pokonywała 12-latka. Dziewczynka przejeżdżała na zielonym świetle.

12-letnia rowerzystka została potrącona przez samochód. Po wypadku natychmiast trafiła do szpitala. Niestety, mimo otrzymanej pomocy, obrażenia, jakie odniosło dziecko, okazały się zbyt poważne. - Dziewczynka zmarła w szpitalu - powiedziała podkom. Jakubowska.

 

Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura. Obecnie wiadomo, że 54-latek był trzeźwy i posiadał ważne uprawnienia do kierowania. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie on przesłuchany.

Alicja Krause / polsatnews.pl
