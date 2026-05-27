"Zleciłem kontrolę". Czarzasty ogłosił decyzję ws. Ziobry

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zlecił kontrole w biurach poselskich posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. W przypadku byłego ministra sprawiedliwości chodzi o jego współpracę z Telewizją Republika.

Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry i jego pracy w charakterze korespondenta Telewizji Republika w Stanach Zjednoczonych.

 

Jak wyjaśnił pojawiły się w tej kwestii wątpliwości ws. uposażenia poselskiego, które otrzymuje były minister sprawiedliwości.

- Uposażenie poselskie jest wypłacane na podstawie złożonego wniosku, którego elementem jest klauzula: "Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z danymi w składanych przeze mnie oświadczeniach o stanie majątkowym oraz w rejestrze korzyści. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego (...). Jednocześnie zobowiązuje się, że (...) zawiadomię marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć" - przypomniał marszałek Sejmu. 

 

Jak poinformował, właśnie takie oświadczenie podpisał Zbigniew Ziobro.

 

- Niezłożenie przez posła do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia, może być potraktowane jako świadome działanie, zmierzające do osiągniecia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd - stwierdził.  

 

Czarzasty podkreślił, że "do chwili obecnej pan poseł Ziobro nie złożył żadnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie". 

 

- Dlatego dzisiaj zleciłem kontrole biur poselskich pana Zbigniewa Ziobry oraz biura pana posła Marcina Romanowskiego - poinformował.

 

