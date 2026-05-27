W liście, do którego treści dotarła agencja AFP, adresowanym do amerykańskiego prezydenta i Kongresu, Wołodymyr Zełenski poprosił o wsparcie w postaci rakiet Patriot, PAC-3 oraz dodatkowych systemów, które określił "kluczowym narzędziem ochrony przed rosyjskim terroryzmem".

Jak wskazywał, pomoc ma na celu "powstrzymanie rosyjskich rakiet balistycznych i innych rosyjskich ataków rakietowych". "Jeśli chodzi o obronę przed rakietami balistycznymi, polegamy niemal wyłącznie na Stanach Zjednoczonych" - napisał w pięciostronicowym dokumencie.

Zełenski apeluje do Trumpa. Przedstawiciel Białego Domu: Skomplikowane

"To właśnie w ukraińskich rękach systemy Patriot udowodniły coś niezwykle ważnego: większość rosyjskich rakiet może zostać zatrzymana" - napisał Wołodymyr Zełenski.

W rozmowie z AFP wysoki rangą urzędnik z Białego Domu zasugerował, że spełnienie prośby ukraińskiego prezydenta może być "skomplikowane". Wszystko za sprawą zapotrzebowania w kwestii sprzętu zbrojeniowego w wojnie prowadzonej przez USA na Bliskim Wschodzie.

- Po prostu trudno teraz znaleźć rakiety, gdy w Zatoce i innych miejscach jest tyle innych zamówień - wskazywał anonimowy informator agencji, dodając, że opóźnieniom uległy również dostawy w ramach PURL - programu dzięki któremu europejscy sojusznicy Ukrainy dokonują zakupów od USA sprzętu dla Kijowa.

Zmasowany atak na Kijów. Zginęły dwie osoby

Apel Wołodymyra Zełenskiego pojawia się zaledwie kilka dni po jednym z najbardziej potężnych rosyjskich ataków na Kijów od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w 2022 r. Zmasowane uderzenia dronów i rakiet doprowadziły do spustoszenia w stolicy Ukrainy.

Ukraińska Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że zginęły dwie osoby, a 87 innych zostało rannych. Wśród poszkodowanych było troje dzieci.

W nocy z 23 na 24 maja Rosja zaatakowała też oddaloną o około 80-90 km od Kijowa Białą Cerkiew z użyciem rakiety balistycznej Oriesznik. Została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim na południowym zachodzie Rosji.