Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez MKiDN. - Projekt wprowadza ubezpieczenia społeczne dla artystów o najniższych dochodach - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.

Paweł Kukiz apeluje do Polaków. "Nie dostrzegacie tych wszystkich ludzi"

Pytany o ten pomysł Paweł Kukiz zaapelował do Polaków, żeby "nie wrzucali wszystkich artystów do jednego worka". - Dlatego, że państwo możecie myśleć, że artysta to jest Kukiz, Rodowicz, Borysewicz i tak dalej, a nie dostrzegacie tych wszystkich ludzi, dzięki którym Kukiz czy Borysewicz istnieją, tych wszystkich ludzi drugiego i trzeciego planu - mówił.

Podkreślał, że szczególnie na początku kariery nie byli w stanie założyć jednoosobowej firmy i odprowadzać składek.

Zdaniem Kukiza rządowy projekt jest "niedoprecyzowany", a pieniądze na ten cel nie powinny być wyciągane z portfeli Polaków. - Uważam, że w jakiś sposób państwo powinno przynajmniej mobilizować organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi czy wykonawczymi do partycypacji w zapewnianiu tym muzykom środków na przetrwanie w okresie emerytalnym - mówił.

Jako kolejne źródło finansowania zabezpieczenia socjalnego dla artystów wskazał na opłatę reprograficzną, a trzecim powinny być składki, od tych, którzy na sztuce zarabiają najwięcej. - Obciążyć podatkiem grupę zawodową muzyków, artystów i wtedy ci, którzy zababrają miliony odprowadzają kwotę na tych, którzy takich pieniędzy nie zarabiają - mówił.

WIDEO: Paweł Kukiz w programie "Debata Gozdyry"

Zdaniem Kukiza również powoływanie zespołów weryfikacyjnych jest chybionym pomysłem. - Pojawia się wątpliwość, na ile te komisje będą uczciwe? - pytał i podkreślił, że wszystko będzie opierało się na "zaufaniu do uczciwości i kompetencji" osób w nich zasiadających.

Emerytury dla artystów. Projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym

Projekt przygotowany przez rząd jest odpowiedzią na wieloletni problem braku stabilnych ram zabezpieczenia dla osób pracujących w kulturze. Powstał w ramach szerokich konsultacji ze środowiskiem artystów. Zakłada dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe.

Składki będą uzupełniane do poziomu wynikającego z minimalnego wynagrodzenia o pracę, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo socjalne osób wykonujących zawody artystyczne i zapewnić im dostęp do ochrony, z której korzystają osoby objęte systemem ubezpieczeń.

Środki będą ewidencjonowane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane automatycznie. Dopłata będzie przysługiwać do czasu osiągnięcia przyjętego progu dochodowego, który pozwoli na samodzielne opłacanie składek.

Prawo do dopłaty nie będzie przyznawane bezterminowo. Będzie ustalane na dany rok i regularnie weryfikowane tak, aby wsparcie trafiało do osób spełniających warunki określone w ustawie.

W toku prac nad projektem wprowadzono zmiany, które upraszczają procedury i lepiej dopasowują ustawę do potrzeb środowiska artystycznego. Zrezygnowano z utworzenia Instytutu Artysty Zawodowego. Zadania związane z przyznawaniem statusu artysty zawodowego ma przejąć Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, które powstanie po przekształceniu obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Zmieni się również sposób przyznawania dopłat i weryfikowania prawa do wsparcia. Dopłata będzie przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potwierdzeniu, że dana osoba spełnia ustawowe warunki dochodowe.

Projekt obejmuje także rozwiązania dla artystów zawodowych, którzy kończą działalność artystyczną wcześniej i potrzebują wsparcia w zmianie zawodu. Ustawa stworzy podstawę do uruchamiania programów rządowych lub resortowych pomagających w przekwalifikowaniu.