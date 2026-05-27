Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2 grudnia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1676).

Przepisy zaczęły wchodzić w życie etapami. Część z nich, w tym zakaz samodzielnej jazdy hulajnogą elektryczną dla dzieci poniżej 13. roku życia obowiązuje od 3 marca 2026 r. Od 3 czerwca 2026 r. wchodzi natomiast obowiązek kasku dla dzieci do 16. roku życia oraz kary dla rodziców i opiekunów za jego brak.

Zmiany w prawie. Czy wszystkie dzieci muszą nosić kask?

Zgodnie z art. 33 ust. 1b znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym, kierujący rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16. roku życia, jest obowiązany używać w czasie jazdy odpowiedniego kasku ochronnego.

Co w przypadku młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych? Dla obu grup jazda w kasku ochronnym nadal pozostaje dobrowolna, a nie obowiązkowa.

Przewożenia dzieci do 7. roku życia. Ważne informacje dla rodziców

Dzieci do 7. roku życia przewożone rowerem, wózkiem rowerowym lub w przyczepie rowerowej co do zasady muszą mieć założony kask. Ustawa przewiduje jednak dwa wyjątki zwalniające z tego obowiązku:

Dziecko jest przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerze wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku . Sytuacja wygląda podobnie, gdy dziecko korzysta z pasów bezpieczeństwa w przyczepie lub wózku rowerowym , a ich konstrukcja również n ie pozwala na założenie kasku .

Grzywny dla rodziców za brak kasku u dzieci

Zmiana ustawy dotyczy również kodeksu wykroczeń. Ponieważ dzieci i młodzież do 16. roku życia nie podlegają karze mandatem, ustawodawca przeniósł odpowiedzialność finansową na rodziców i opiekunów prawnych.

"Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia, dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, jeżeli osoba ta wbrew obowiązkowi nie używa kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega karze grzywny do 100 złotych" - brzmi art. 89a kodeksu wykroczeń.

Zaostrzone przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych obowiązują od marca

Jeszcze przed wejściem w życie obowiązku noszenia kasku, od 3 marca 2026 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z art. 33d znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym podniesiono minimalny wiek uprawniający do samodzielnej jazdy.

Dzieci poniżej 13. roku życia (wcześniej minimalny wiek wynosił 10 lat) nie mogą kierować hulajnogą elektryczną ani urządzeniem transportu osobistego na drodze. Zaś w strefie zamieszkania jazda jest dozwolona, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Obie zmiany, dotyczące wieku i kasku są częścią szerszej odpowiedzi resortu na kwestie bezpieczeństwa dzieci. - Dostrzegamy zjawisko rosnącej popularności poruszania się hulajnogami elektrycznymi i to przez coraz młodsze osoby. Ministerstwo Infrastruktury nie pozostaje wobec tego obojętne. Staramy się podążać za rozwojem technologicznym, bo prawo powinno reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego zdecydowaliśmy o obowiązku stosowania kasków ochronnych do 16. roku życia - przekazał minister Dariusz Klimczak.

red. / polsatnews.pl