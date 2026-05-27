Wojna potrwa jeszcze lata? Media: Zełenski wydał rozkaz
Ukraina przygotowuje się na scenariusz, w którym wojna z Rosją może potrwać jeszcze dwa lub trzy lata - podał "The Economist". Według źródeł cytowanych przez brytyjski tygodnik odpowiednie polecenie miał wydać prezydent Wołodymyr Zełenski.
Jak opisuje brytyjski tygodnik, władze w Kijowie coraz poważniej zakładają, że konflikt nie zakończy się szybko, a rozmowy pokojowe znalazły się w impasie. Według źródeł z ukraińskiego rządu państwo ma planować działania z uwzględnieniem długotrwałej wojny.
Na początku roku negocjacje prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych były postrzegane jako szansa na wypracowanie trudnego kompromisu. Według doniesień rozważano scenariusz, w którym Ukraina mogłaby zrezygnować z części Donbasu w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.