Wojna potrwa jeszcze lata? Media: Zełenski wydał rozkaz

Świat

Ukraina przygotowuje się na scenariusz, w którym wojna z Rosją może potrwać jeszcze dwa lub trzy lata - podał "The Economist". Według źródeł cytowanych przez brytyjski tygodnik odpowiednie polecenie miał wydać prezydent Wołodymyr Zełenski.

Portret Władimira Putina po prawej stronie, a po lewej portret Wołodymyra Zełenskiego. W tle widoczne są płonące ruiny zniszczonego budynku.
PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/Evgeniy Maloletka AP
Ukraina przygotowuje się na scenariusz, w którym wojna z Rosją może potrwać jeszcze dwa lub trzy lata

Jak opisuje brytyjski tygodnik, władze w Kijowie coraz poważniej zakładają, że konflikt nie zakończy się szybko, a rozmowy pokojowe znalazły się w impasie. Według źródeł z ukraińskiego rządu państwo ma planować działania z uwzględnieniem długotrwałej wojny.

 

Na początku roku negocjacje prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych były postrzegane jako szansa na wypracowanie trudnego kompromisu. Według doniesień rozważano scenariusz, w którym Ukraina mogłaby zrezygnować z części Donbasu w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

Media: Ukraina przygotowuje się na kolejne lata wojny

Jak podaje "The Economist", rosyjski przywódca Władimir Putin nie zaakceptował jednak konkretnej propozycji, a sam wariant porozumienia nie jest już obecnie traktowany poważnie.

 

22 maja Stany Zjednoczone poinformowały o zakończeniu udziału w negocjacjach. Część źródeł nadal zakłada możliwość wznowienia rozmów latem, ale bardziej prawdopodobny ma być scenariusz dalszych walk.

 

Według rozmówców tygodnika wojna może potrwać do momentu, aż jedna ze stron utraci możliwość dalszego prowadzenia działań wojennych.

 

ZOBACZ: Shahed wybuchł tuż obok rolnika. Nagranie z Ukrainy obiega internet

Wojna w Ukrainie. Rosja zapowiada kolejne ataki na Kijów

Wcześniej Rosja zapowiedziała regularne atakowanie celów w Kijowie. Moskwa twierdzi, że ma to być odpowiedź na ukraiński atak na akademik w Starobielsku, w którym - według rosyjskich władz - zginęło 21 osób. Strona ukraińska zaprzecza tym informacjom i utrzymuje, że celem była elitarna jednostka dronów.

 

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow miał przekazać sekretarzowi stanu USA Marco Rubio, że Rosja będzie systematycznie ostrzeliwać ukraińską stolicę. Jak podano, celem mają być obiekty rzekomo wykorzystywane przez ukraińską armię.

 

Rosja wezwała także zagranicznych dyplomatów do opuszczenia Kijowa. W odpowiedzi MSZ Ukrainy zadeklarowało gotowość do dalszego wzmacniania bezpieczeństwa placówek dyplomatycznych.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
Karol Płatek / polsatnews.pl / The Economist
Czytaj więcej
ŚWIAT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 