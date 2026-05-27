Media: Ukraina przygotowuje się na kolejne lata wojny

Jak podaje "The Economist", rosyjski przywódca Władimir Putin nie zaakceptował jednak konkretnej propozycji, a sam wariant porozumienia nie jest już obecnie traktowany poważnie.

22 maja Stany Zjednoczone poinformowały o zakończeniu udziału w negocjacjach. Część źródeł nadal zakłada możliwość wznowienia rozmów latem, ale bardziej prawdopodobny ma być scenariusz dalszych walk.

Według rozmówców tygodnika wojna może potrwać do momentu, aż jedna ze stron utraci możliwość dalszego prowadzenia działań wojennych.

ZOBACZ: Shahed wybuchł tuż obok rolnika. Nagranie z Ukrainy obiega internet

Wojna w Ukrainie. Rosja zapowiada kolejne ataki na Kijów

Wcześniej Rosja zapowiedziała regularne atakowanie celów w Kijowie. Moskwa twierdzi, że ma to być odpowiedź na ukraiński atak na akademik w Starobielsku, w którym - według rosyjskich władz - zginęło 21 osób. Strona ukraińska zaprzecza tym informacjom i utrzymuje, że celem była elitarna jednostka dronów.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow miał przekazać sekretarzowi stanu USA Marco Rubio, że Rosja będzie systematycznie ostrzeliwać ukraińską stolicę. Jak podano, celem mają być obiekty rzekomo wykorzystywane przez ukraińską armię.

Rosja wezwała także zagranicznych dyplomatów do opuszczenia Kijowa. W odpowiedzi MSZ Ukrainy zadeklarowało gotowość do dalszego wzmacniania bezpieczeństwa placówek dyplomatycznych.