Na pytanie, czy rząd powinien domagać się od USA wydania byłego ministra sprawiedliwości, twierdząco odpowiedziało 61 proc. badanych.

34,2 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", nawet kosztem pogorszenia relacji z USA. Kolejne 26,8 proc. popiera taki ruch, ale tylko wtedy, gdy nie zaszkodzi to stosunkom polsko-amerykańskim. Przeciwnych jest 26,4 proc. pytanych, a 11,2 proc. nie ma zdania - podał "Dziennik Gazeta Prawna".

Sondaż ws. Zbigniewa Ziobry. Większość pytanych oczekuje sprowadzenia byłego ministra do Polski

Najbardziej zdecydowanych działań w tej sprawie oczekują najmłodsi respondenci. W grupie 18-24 lata 76,5 proc. badanych popiera domaganie się wydania Ziobry. 46,6 proc. wybiera wariant najostrzejszy, czyli nacisk na USA nawet kosztem pogorszenia relacji z Waszyngtonem, a 29,9 proc. popiera taki ruch pod warunkiem, że nie zaszkodzi on dwustronnym stosunkom. Przeciw jest w tej grupie 15,3 proc.

Najbardziej sceptyczni są najstarsi. W grupie 65+ wydania Ziobry przez USA oczekuje 50,3 proc. badanych, przeciw jest 36,9 proc., a 11,1 proc. nie ma zdania. To najwyższy poziom sprzeciwu wśród wszystkich grup wiekowych.

Widać też wyraźny podział opinii w zależności od preferencji politycznych. Zdecydowane działania USA na rzecz wydania byłego ministra popiera 86,5 proc. badanych o poglądach lewicowych oraz 79,9 proc. respondentów identyfikujących się z centrum. Wśród osób o poglądach prawicowych poparcie wynosi 36,1 proc., a większość - 51,5 proc. - sprzeciwia się takim działaniom.

Badanie CBOS dla "DGP" przeprowadzono w dniach 18-20 maja 2026 r. metodą CATI, na ogólnopolskiej kwotowej próbie reprezentatywnej 1000 osób w wieku 18+.