Co dalej z Ziobrą? Polacy z jasnym stanowiskiem
Większość zapytanych Polaków uważa, że rząd powinien wymagać od Stanów Zjednoczonych wydania Zbigniewa Ziobry - wynika z sondażu CBOS dla "DGP". Część osób twierdzi również, że sprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości do Polski powinno się odbyć bez względu na polityczne koszty.
Na pytanie, czy rząd powinien domagać się od USA wydania byłego ministra sprawiedliwości, twierdząco odpowiedziało 61 proc. badanych.
34,2 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", nawet kosztem pogorszenia relacji z USA. Kolejne 26,8 proc. popiera taki ruch, ale tylko wtedy, gdy nie zaszkodzi to stosunkom polsko-amerykańskim. Przeciwnych jest 26,4 proc. pytanych, a 11,2 proc. nie ma zdania - podał "Dziennik Gazeta Prawna".
Najbardziej zdecydowanych działań w tej sprawie oczekują najmłodsi respondenci. W grupie 18-24 lata 76,5 proc. badanych popiera domaganie się wydania Ziobry. 46,6 proc. wybiera wariant najostrzejszy, czyli nacisk na USA nawet kosztem pogorszenia relacji z Waszyngtonem, a 29,9 proc. popiera taki ruch pod warunkiem, że nie zaszkodzi on dwustronnym stosunkom. Przeciw jest w tej grupie 15,3 proc.
Najbardziej sceptyczni są najstarsi. W grupie 65+ wydania Ziobry przez USA oczekuje 50,3 proc. badanych, przeciw jest 36,9 proc., a 11,1 proc. nie ma zdania. To najwyższy poziom sprzeciwu wśród wszystkich grup wiekowych.
Widać też wyraźny podział opinii w zależności od preferencji politycznych. Zdecydowane działania USA na rzecz wydania byłego ministra popiera 86,5 proc. badanych o poglądach lewicowych oraz 79,9 proc. respondentów identyfikujących się z centrum. Wśród osób o poglądach prawicowych poparcie wynosi 36,1 proc., a większość - 51,5 proc. - sprzeciwia się takim działaniom.
Badanie CBOS dla "DGP" przeprowadzono w dniach 18-20 maja 2026 r. metodą CATI, na ogólnopolskiej kwotowej próbie reprezentatywnej 1000 osób w wieku 18+.