System kaucyjny zostanie rozszerzony? "Decyzja już zapadła"
Polska
Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe szklane opakowania może zapaść po wakacjach - poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak zaznaczyła, w jej zespole zapadła już decyzja o kierunku zmian.
- Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia systemu o jednorazowe szkło, zwłaszcza te małe opakowania, które zaśmiecają nam przestrzeń publiczną - powiedziała Paulina Hennig-Kloska na antenie radia RMF FM.