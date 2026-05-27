System kaucyjny zostanie rozszerzony? "Decyzja już zapadła"

Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe szklane opakowania może zapaść po wakacjach - poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak zaznaczyła, w jej zespole zapadła już decyzja o kierunku zmian.

Kobieta w okularach przemawia do mikrofonów. W prawym górnym rogu widać rękę wrzucającą plastikową butelkę do automatu.
- Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia systemu o jednorazowe szkło, zwłaszcza te małe opakowania, które zaśmiecają nam przestrzeń publiczną - powiedziała Paulina Hennig-Kloska na antenie radia RMF FM.

 

Minister podkreśliła, że producenci napojów i operatorzy systemu potrzebują czasu na przygotowanie się do nowych zasad. Jak dodała, ewentualne rozszerzenie systemu weszłoby w życie z opóźnieniem.

Hennig-Kloska o zmianach w systemie kaucyjnym

Szefowa resortu klimatu zapowiedziała, że temat rozszerzenia systemu będzie wracał po wakacjach. - Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. Myślę, że po okresie wakacyjnym będzie przestrzeń, by podjąć decyzję o ewentualnym rozszerzeniu - powiedziała.

 

Dodała również, że kierunek zmian został już przesądzony. - Decyzja w tej sprawie, że system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła. To jest kwestia "kiedy" a nie "czy" - podkreśliła ministra.

 

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Kaucją objęte są obecnie plastikowe butelki do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra. W obu przypadkach wynosi ona 50 groszy.

 

Od 2026 r. system obejmuje także szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. W ich przypadku kaucja wynosi 1 zł. Jednym z głównych celów systemu jest osiągnięcie wymaganych przez Unię Europejską poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach - 77 proc. do 2028 roku i 90 proc. od 2029 roku.

Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
MINISTERSTWO KLIMATUODPADYOPAKOWANIAPAULINA HENNIG-KLOSKAPOLSKARECYKLINGSYSTEM KAUCYJNYSZKŁOUNIA EUROPEJSKA

