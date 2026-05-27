Minister podkreśliła, że producenci napojów i operatorzy systemu potrzebują czasu na przygotowanie się do nowych zasad. Jak dodała, ewentualne rozszerzenie systemu weszłoby w życie z opóźnieniem.

Hennig-Kloska o zmianach w systemie kaucyjnym

Szefowa resortu klimatu zapowiedziała, że temat rozszerzenia systemu będzie wracał po wakacjach. - Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. Myślę, że po okresie wakacyjnym będzie przestrzeń, by podjąć decyzję o ewentualnym rozszerzeniu - powiedziała.

Dodała również, że kierunek zmian został już przesądzony. - Decyzja w tej sprawie, że system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła. To jest kwestia "kiedy" a nie "czy" - podkreśliła ministra.

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Kaucją objęte są obecnie plastikowe butelki do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra. W obu przypadkach wynosi ona 50 groszy.

Od 2026 r. system obejmuje także szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. W ich przypadku kaucja wynosi 1 zł. Jednym z głównych celów systemu jest osiągnięcie wymaganych przez Unię Europejską poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach - 77 proc. do 2028 roku i 90 proc. od 2029 roku.