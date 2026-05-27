W mediach zaczęły się w ostatnich dniach pojawiać informacje dotyczące śledztwa w sprawie Collegium Humanum i rzekomych zamiarach prokuratury, która miałaby wystąpić z wnioskami o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni, Michałowi Kobosce czy Krzysztofowi Bosakowi.

Sprawa Collegium Humanum. Krzysztof Bosak: Uchylania immunitetów nie będzie

W obliczu podobnych publikacji lider Konfederacji osobiście zwrócił się do prokuratury. - Media spekulują, że niektórzy politycy mają mieć uchylany immunitet. Ja napisałem pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy i odwiedziłem wczoraj prokuraturę w Katowicach, która prowadzi sprawę Collegium Humanum - przekazał w środę Polsat News Krzysztof Bosak.

- Złożyłem zeznania z własnej inicjatywy, jako świadek. Nie mam nic do ukrycia, odpowiedziałem na wszystkie pytania - przekazał wicemarszałek Sejmu. Jednocześnie po wizycie w Katowicach wyraził przekonanie, że "uchylania immunitetów, ani zarzutów nie będzie". - Przynajmniej w mojej sprawie - dodał.

Bosak zaznaczył, że w podobnej sytuacji znalazły się setki osób z życia publicznego. - Apeluję do mediów, żeby rzetelnie informować. Myślę, że ktoś w tej sprawie celowo rozprzestrzenia plotki i informacje niezgodne z prawdą - zakończył.

Lider Konfederacji zwrócił się do prokuratury

Bosak również w mediach społecznościowych odniósł się do tematu. Wyjaśnił, że zwrócił się do organów ścigania m.in. z pytaniem o swój status w postępowaniu dotyczącym Collegium Humanum.

"Ponieważ postępowałem w pełni uczciwie nie spodziewam się dalszych kroków w tej sprawie" - podkreślił na platformie X.

"Życzę powodzenia i dobrych warunków pracy wszystkim prokuratorom Prokuratury Krajowej i funkcjonariuszom CBA zaangażowanym w zwalczanie przestępczości zorganizowanej w szkolnictwie wyższym oraz na innych polach" - napisał.

Zaapelował również do resortu nauki i szkolnictwa wyższego o "wzmocnienie nadzoru nad niepublicznymi uczelniami oraz o realną kontrolę prawidłowości ich działania".