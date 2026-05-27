"Skandaliczna decyzja". Poseł PiS o decyzji Zełenskiego - nadanie jednostce im. "Bohaterów UPA"

- Absolutnie skandaliczna decyzja i Polska nie może tego zostawić bez reakcji - powiedział w "Gościu Wydarzeń" poseł PiS Paweł Jabłoński, komentując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich Sił Zbrojnych imienia "Bohaterów UPA". Polityk wskazał, że zarówno były jak i obecny prezydent Polski sygnalizowali ukraińskiemu odpowiednikowi jak bardzo wrażliwa to kwestia.

Paweł Jabłoński w "Gościu Wydarzeń"

- Ja rozumiem absolutnie to, że są na Ukrainie też ludzie, którzy może nie do końca wiedzą co się działo, bo tak jest. Wielu Ukraińców się nie uczyło o tym w szkole. No ale my musimy jako polskie państwo - państwo, które Ukrainie bardzo mocno pomaga odpierać tą rosyjską agresję - musimy na to reagować - przekonywał Paweł Jabłoński.

 

Jak wskazał, UPA było organizacją zbrodniczą, odpowiedzialną za ludobójstwo. Poseł stwierdził, że do MSZ powinien zostać wezwany w tej sprawie w trybie pilnym ambasador Ukrainy. - Powinna być przekazana nota ze stanowczym protestem - powiedział.

Prowadzący Marek Tejchman przypomniał, że w czasie kadencji Andrzeja Dudy prezydent Polski w bardzo jasny sposób komunikował Wołodymyrowi Zełenskiemu to, jak ogromne emocje budzi w naszym kraju kwestia zbrodni UPA. - To pytanie, czy właśnie obecny rząd pozwoli na takie lekceważenie - mówił poseł PiS.

 

Jak stwierdził, jeśli polskie władze nie zareagują na ruch przywódcy Ukrainy, tego typu sytuacje będą powtarzać się w przyszłości. - Oni (Ukraińcy - red.) wyczuwają tutaj pewną słabość - przekonywał.

 

- Moim zdaniem próbują przesuwać się tak daleko, jak to będzie możliwe. Jeśli będzie odpowiednia reakcja, to - mamy nadzieję - że się z tego wycofają, bo to jest absolutnie niedopuszczalne - podsumował Jabłoński.

Pytany o działania rządu w kwestii poszukiwań Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry, Paweł Jabłoński odwołał się do wypowiedzi wcześniejszego gościa programu Michała Motyki, który komentując sprawę wskazywał na równość wszystkich obywateli wobec prawa. - To co dzieje się z wnioskiem w sprawie uchylenia immunitetu, postawienia zarzutów i aresztowania posła Wojciecha Króla z Platformy Obywatelskiej? - pytał poseł, wskazując na odesłanie przez marszałka Sejmu wniosku do jego autorów.

 

Przypomnijmy, że Prokuratura Europejska wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu Królowi w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzeń korupcyjnych przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Włodzimierz Czarzasty ocenił jednak, że dokument nie spełnia wymogów formalnych.

 

- Czy to są takie same standardy, czy podwójne? Myślę, że nasi widzowie sami na to pytanie będą w stanie odpowiedzieć - wskazał Jabłoński.

 

Zdaniem posła zarówno Romanowski jak i Ziobro nie mogą liczyć na uczciwe traktowanie przez prokuraturę w Polsce. Jeśli chodzi o uczciwy proces, polityk zostawił to kwestii odpowiedniego sędziego. - Jestem przekonany, że minister Żurek zrobi wszystko, żeby trafili na takiego sędziego, który orzeknie po myśli Żurka - powiedział.

