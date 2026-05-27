Jak przekazał minister, działania służb nadal trwają i możliwe są kolejne zatrzymania oraz przeszukania. - Akcja jest w toku. Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeżo zatrzymanie i będą kolejne zatrzymania - powiedział Kierwiński.

Szef MSWiA zaznaczył, że zatrzymani to młode osoby, przed 30. rokiem życia, które wcześniej miały już problemy z prawem. Dodał też, że sprawa ma charakter rozwojowy i dotyczy całej grupy osób, a nie pojedynczych sprawców.

Kierwiński o działaniach służb po fałszywych alarmach

Minister poinformował, że pierwsza osoba została zatrzymana już w ubiegłym tygodniu. - Warto powiedzieć, że ta pierwsza osoba, od której rozpoczęło się to postępowanie, zatrzymana była w zeszły czwartek, bo tak intensywnie działały służby, bo tak poważnie podchodziliśmy do tych zgłoszeń - wskazał na antenie TVN24.

Kierwiński odniósł się także do możliwych motywów działania zatrzymanych. Jak zaznaczył, mogła chodzić zarówno o chęć zaistnienia w sieci, jak i motywacje polityczne. - To będzie przedstawiać prokuratura - dodał.

Minister wyjaśnił również, że sprawa dotyczy m.in. fałszywych alarmów związanych z Telewizją Republika, Tomaszem Sakiewiczem, Jarosławem Kaczyńskim i Sławomirem Cenckiewiczem.

ZOBACZ: Co dalej z Ziobrą? Polacy z jasnym stanowiskiem

Fałszywy alarm wokół matki Karola Nawrockiego

Szef MSWiA poinformował, że śledczy pracują także nad sprawą fałszywego alarmu dotyczącego matki prezydenta Karola Nawrockiego.

- I żeby było jasne, na podstawie tej grupy też, z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem, jeżeli chodzi o matkę pana prezydenta - powiedział Kierwiński.

Minister przekazał również, że zatrzymani współpracują z prokuraturą i składają zeznania. Dodał też, że osoby z rodziny prezydenta, które powinny być objęte ochroną SOP, mają zapewnioną ochronę.