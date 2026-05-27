Rosja kieruje ukraińskie drony nad NATO? Prezydent Finlandii podważa ustalenia

Fiński prezydent skomentował doniesienia dziennika "The Telegraph", według którego Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony wycelowane w obiekty na terenie Rosji w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich i Finlandii.

Według gazety za zmianę trajektorii lotów bezzałogowców ma odpowiadać zlokalizowany w obwodzie królewieckim nadajnik, który od lat zakłóca nawigację w regionie Bałtyku.

Ukraińskie drony w przestrzeni państw NATO. Stubb odrzuca doniesienia mediów

- Po pierwsze to prezydent i naczelny dowódca sił zbrojnych bardziej słuchają wojskowych, sił powietrznych oraz wywiadu wojskowego niż redakcja gazety, zaś Rosja jest teraz wystarczająco zajęta obroną własną przed atakami ukraińskich dronów - powiedział Alexander Stubb, który we wtorek odwiedził eskadrę fińskich sił powietrznych w Rovaniemi.

Prezydent zaznaczył, że nie uważa, "by doniesienia mediów, jakoby Rosja celowo kierowała drony w kierunku Finlandii, były wiarygodne".

Incydenty dronowe w krajach bałtyckich

Od końca marca, od kiedy Ukraina prowadzi intensywne ataki na cele rosyjskiej infrastruktury m.in. nad Zatoką Fińską, ukraińskie bezzałogowce wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich oraz Finlandii. Kilka z nich spadło na terenach niezamieszkanych.

Drony uderzyły też w regionach przygranicznych np. w komin elektrowni (Estonia) lub magazyn paliw (Łotwa), a w Estonii dron został zestrzelony przez myśliwiec NATO.

19 maja rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj napisał na platformie X, że "Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony nad państwa bałtyckie za pomocą środków walki elektronicznej". "Przepraszamy Estonię oraz wszystkich naszych bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty" - dodał.