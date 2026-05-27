Pożar na grobie Łukasza Litewki. Kłęby dymu na cmentarzu

Na cmentarzu w Sosnowcu doszło do pożaru grobu Łukasza Litewki. Mogiłę zmarłego posła Lewicy i społecznika wciąż odwiedza wiele osób, którzy przynoszą liczne znicze i wiązanki. I - jak twierdzą strażacy - jest to najprawdopodobniej przyczyną nagłego pojawienia się ognia.

Zdjęcie przedstawia zbliżenie na grób z licznymi zniczami i wiązankami kwiatów. W tle, w okręgu, widoczny jest pożar na cmentarzu z kłębami dymu i płomieniami obejmującymi nagrobki i dekoracje.
W środę przed południem doszło do pożaru na grobie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Jak poinformował mł. bryg. Tomasz Dejnak, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu, zgłoszenie wpłynęło o godz. 11.34. Ogień objął wiązanki i znicze ustawione przy mogile.

- Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających za blisko znicza położył wiązankę, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo - przekazał strażak w rozmowie z "Faktem". Pożar został już opanowany, a mogiła uprzątnięta. 

 

Na miejsce skierowano straż pożarną, jednak akcja gaśnicza przebiegła bardzo szybko i nie wymagała większej interwencji. W sieci pojawiło się również nagranie, na którym widać unoszące się nad mogiłą kłęby dymu. 

 

 

Łukasz Litewka był posłem Lewicy, samorządowcem i działaczem społecznym związanym z Sosnowcem. Dał się poznać jako polityk mocno zaangażowany w pomoc potrzebującym, akcje charytatywne oraz działania na rzecz zwierząt. Ogólnopolską rozpoznawalność zdobył dzięki aktywności w mediach społecznościowych i licznym zbiórkom organizowanym dla chorych dzieci oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Poseł zginął tragicznie 23 kwietnia 2026 roku w Dąbrowie Górniczej. Według ustaleń śledczych został śmiertelnie potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze.

 

57-letni kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

 

Polityk został pochowany w swoim rodzinnym Sosnowcu. Prezydent Karol Nawrocki zadecydował o pośmiertnym odznaczeniu posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

