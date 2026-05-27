Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak poinformował, że kobieta i mężczyzna mieli sprowokować ok. 100 kolizji drogowych m.in. w Olsztynie, Warszawie, Białymstoku i Łodzi. Do kolizji najczęściej dochodziło na rondach i skrzyżowaniach.

Oszustwo na ponad milion złotych. Występowali o wypłatę odszkodowań

Mężczyzna został skazany na cztery lata więzienia i zobowiązany do oddania towarzystwom ubezpieczeniowym wyłudzonych pieniędzy. Sąd uznał, że to mężczyzna zainicjował mechanizm działania, opracował sposób popełniania przestępstw i prowokował kolizje drogowe.

Kobietę skazano na dwa lata i 10 miesięcy więzienia i także zobowiązano ją do oddania wyłudzonych pieniędzy.

- Sposób jazdy głównego oskarżonego miał prowadzić do sytuacji zaskakujących innych kierowców i utrudniających im uniknięcie kolizji - poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego sądu i dodał, że po kolizji mężczyzna występował o wypłatę odszkodowań z polis OC innych uczestników ruchu drogowego. W pewnym momencie do tego procederu przyłączyła się jego ówczesna partnerka, która była formalnie właścicielką pojazdu i występowała do zakładów ubezpieczeniowych o wypłatę odszkodowań. Kobieta sama miała uczestniczyć w 11 kolizjach.

Ponad 100 sprowokowanych kolizji. Zapadł wyrok sądu

Łączna kwota wypłaconych parze oskarżonych odszkodowań wyniosła blisko 1,3 miliona złotych.

Na trop wyłudzających odszkodowania wpadło jedno z towarzystw ubezpieczeniowych, które poinformowało o swoich podejrzeniach śledczych. Ci ustalili, że mężczyzna miał doprowadzić celowo do ok. 120 stłuczek. Część stłuczek para planowała i przeprowadzała wspólnie.

Proces w tej sprawie trwał od listopada 2024 r. Odbyło się kilkadziesiąt terminów rozpraw. Oskarżeni nie przyznawali się do winy. Sędzia Barczak poinformował, że sąd uznał, że z popełniania przestępstw oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Wyrok nie jest prawomocny.