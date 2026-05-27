W środę pogoda podzieli Polskę na wyraźnie spokojniejszy zachód oraz mniej stabilny wschód. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi na południu, gdzie w drugiej połowie dnia trzeba się spodziewać niebezpiecznych burz - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Specjaliści wskazali, w których miejscach zrobi się groźnie.

Wielu Polaków usłyszy grzmoty. Burze najsilniejsze w dwóch województwach

Burze zaczął się formować w okolicach południa i z czasem się nasilą, w miarę jak front atmosferyczny przesunie się bardziej na południe.

"Niektóre z nich mogą przybierać formę superkomórek burzowych" - ostrzegają specjaliści w prognozie burzowej zamieszczonej na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

IMGW Burze zaczną się formować w okolicach południa i trzeba będzie na nie uważać do wieczora

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo 80 km/h. Lokalnie grad" - napisali w ostrzeżeniu meteorologicznym synoptycy IMGW. Miejscami grad może osiągać średnicę 2-4 cm.

Najsilniejsze burze w środę nawiedzą południową część województw:

małopolskiego ;

; podkarpackiego.

IMGW Burze na południowych krańcach Polski przyniosą wichury do 80 km/h

Dla tych terenów IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wejdą one w życie o godz. 12:30 i pozostaną w mocy do 18:30.

Największe zagrożenie mogą stwarzać wichury, które pojawią się wraz z burzami w tej części kraju. Podmuchy wiatru dochodzące do 80 km/h mogą powodować realne szkody, więc trzeba zachować szczególną ostrożność.

Choć zagrzmi nie tylko tam, to im dalej na zachód, czyli w okolicach południowych krańców Śląska, tym burze będą słabsze. Między innymi nie będzie już w tym rejonie tak silnego wiatru - zamiast 80 km/h w porywach osiągnie do 65 km/h. Słabszy będzie również ewentualny grad.

Wieczorem burze powinny stopniowo zanikać, w miarę jak Polska wejdzie w zasięg wyżu Boris, nasuwającego się z północno-zachodniej Europy. W nocy zrobi się znacznie spokojniej i wówczas burz już nie będzie.

Niebezpieczna pogoda nie oznacza zimnego dnia. Choć temperatury będą wyraźnie niższe niż na początku tygodnia, miejscami znacząco przekroczą próg 20 st. C.

Wcześniej była szansa na upał. Wiadomo, jak będzie w środę

Południowo-zachodnia Europa wciąż walczy z falą potężnych upałów i była spora szansa na to, że we wtorek zanotujemy je również w naszym kraju. Tak jednak się nie stało, choć było bardzo blisko.

Najcieplejszym miejscem we wtorek były Słubice, na zachodnich krańcach Polski. Tam zanotowano 29,8 st. C, czyli jedynie 0,2 st. C poniżej progu upału. Tym samym mieliśmy do czynienia z powtórką sytuacji z niedzieli, kiedy to w Lesznie było dokładnie tyle samo: 29,8 st. C.

IMGW We wtorek zabrakło mniej niż pół stopnia do pierwszego w tym roku upału. W Słubicach było 29,8 st. C

Teraz zrobi się wyraźnie chłodniej, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Na Helu w ciągu dnia nie będzie więcej niż 15 st. C, w centrum około 20, a w najcieplejszym Podkarpaciu do 26 st. C.

WXCHARTS Środa najcieplejsza będzie na południu, jednak maksymalnie termometry pokażą do 26 st. C

Zdecydowanie ochłodzi się w nocy: maksymalne temperatury wystąpią wtedy na Mazowszu i w Zatoce Szczecińskiej: do około 10 st. C, ale przeważnie od 5 do 8 st. C. Na przedgórzu Sudeckim po zachodzie słońca nie będzie więcej niż trzy stopnie powyżej zera.