- Z pomocą Świętej Bożej Rodzicielki chrońcie w Waszej Ojczyźnie życie każdego człowieka - od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię! - powiedział papież podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Leon XIV zwrócił się do polskich wiernych, dziękując matkom za wychowanie dzieci i przekazywanie im wiary. - Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego - mówił.

Papież Leon XIV zwrócił do Polaków podczas audiencji

W środowej audiencji uczestniczyli także polscy duchowni, w tym prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Szymon Stułkowski oraz bp Adam Bab. Towarzyszyli oni grupie pielgrzymów wędrujących z Wiednia do Rzymu śladami św. Stanisława Kostki.

ZOBACZ: Porażka Ferrari po głośnej premierze. Nie pomógł tu nawet papież

Na placu św. Piotra obecne były również liczne grupy młodzieży i uczniów z Polski, m.in. z Poznania, Lublina, Świnoujścia, Rzeszowa czy Sandomierza.

Do Watykanu przyjechali także uczestnicy Międzynarodowego Turnieju Historycznego o Monte Cassino oraz przedstawiciele polskich szkół działających we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii i na Węgrzech.

Wśród uczestników znalazły się szkoły polskie z Rzymu, Edynburga, Oksfordu, Belfastu, Budapesztu i Gandawy. Organizatorzy podkreślali, że obecność młodzieży z różnych krajów Europy była symbolem pamięci o historii Polski i troski o zachowanie polskiej tożsamości poza granicami kraju.