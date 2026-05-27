Płonie jedna z hal produkcyjnych w Obornikach. - W tym momencie na miejscu działa 60 zastępów, czyli około 250 strażaków - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz. Pożar cały czas nie jest opanowany.

Potężny pożar pod Poznaniem. Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę chemiczną

- Są to jednostki z Obornik jak i z powiatów ościennych. (...) Z Poznania jedzie specjalny oddział do walki z zagrożeniem chemicznym - mówiła wcześniej Interii mł. asp. Agata Kamińska, oficer prasowy KP PSP w Obornikach.

Akcja polega na gaszeniu płonącej ocynkowni galwanicznej przy ul. Kowanowskiej i obronie przed ogniem sąsiednich hal. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Wielkopolska. Pożar w Obornikach. Apele służb i lokalnych władz do mieszkańców

Nad miastem unosi się słup gęstego, czarnego dymu. - Na naszą prośbę wojewoda wielkopolska wysłała wniosek do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o alert dla mieszkańców Obornik, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza - przekazał rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz.

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - brzmi komunikat rozesłany do odbiorców przebywających na terenie powiatów obornickiego i poznańskiego.

Apele wystosowały też Gmina Oborniki i powiat obornicki. "Dym i unoszące się w powietrzu substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, osoby starsze oraz osoby z problemami układu oddechowego" - podały lokalne władze. Mieszkańcy zostali poproszeni o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń.

O pożarze informacje pojawiają się w mediach społecznościowych. Mieszkańcy okolic donoszą, że dym widać z odległego o około 30 km Poznania.